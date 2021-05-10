Эксперты предупредили о новой волне мирового экономического кризиса
Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что на 2025–2026 годы придется следующий этап мирового экономического кризиса.
В базовом сценарии, представленном в докладе центра, сообщается, что в середине 2021 года завершится пандемия коронавируса, годовой прирост мирового ВВП составит 4%, а к концу десятилетия нефть подорожает до $82–85 за баррель. Монетарное стимулирование экономик дополнительно «разгонит» рынки, благодаря их росту странам удастся в ближайшее время избежать долгового кризиса.
Если же реализуется сценарий структурного кризиса (консервативный), то пандемия продлится до 2022 года, ВВП будет прирастать по 2–3% в год, а цены на нефть в первой половине десятилетия откатятся до значения $50–55 за баррель, во второй - вырастут до $65.
При этом оба сценария предполагают вероятность экономического кризиса, который затронет середину 2020-х годов, пишет РБК.
В базовом сценарии допускается циклический кризис, связанный с возможным перегревом рынков. Эксперты также описывают и возможность базового безкризисного сценария, в котором в середине 2020-х годов наступит «пауза роста» - падения экономики не будет, но темпы экономического роста окажутся нулевыми. В консервативном сценарии к спаду середины 2020-х годов приведет долговой кризис в странах Южной Европы и Турции из-за пандемии.
Что касается России, то в центре прогнозируют рост ВВП на 1,5–2% ежегодно в течение десяти лет, однако в кризис этот показатель может приблизиться к нулевым значениям.
При этом в российской экономике прогноз определяется сложившейся к настоящему моменту стагнацией - темпы роста экономики остаются низкими, не более 1,5–2% в год, хотя и стабильными. «Для России такая экономическая динамика совершенно недостаточна с точки зрения и устойчивости экономического роста, и его сбалансированности (то есть для достижения Национальных целей развития по благосостоянию населения, росту инвестиций, финансированию общественных потребностей) для преодоления разрыва со странами — мировыми лидерами. Минимально необходимым для этого является прирост ВВП в 3–3,5% в год», - отмечают эксперты.
Другой фактор - демографический. Эксперты ожидают, что старение населения России и сокращение трудовых ресурсов будут проходить с темпами прироста 1% в год.
Еще один важный фактор - прогрессирующая бедность населения. По оценке ЦМАКП, примерно 10% населения России находится в состоянии крайней бедности, когда «денег не хватает даже на еду».
Всего в ЦМАКП смоделировали три сценария для российской экономики на ближайшие 10 лет.
Сценарий «новая индустриализация» предполагает реализацию базового мирового прогноза. На этом фоне в России станет возможным активное стимулирование инвестиций, обновление производств и рост производительности труда. В итоге вырастут зарплаты и потребление, считают эксперты.
Второй сценарий - «социальный разворот». По нему экономический рост будет обеспечиваться за счет роста зарплат бюджетников, МРОТ и пенсий. В результате спрос вырастет, однако увеличится и давление на доходы компаний.
В рамках сценария «стабилизация» в мире реализуется сценарий структурного кризиса. В России не будут предприниматься явные действия по стимулированию роста, а приоритетом экономической политики станет умеренное импортозамещение. Темпы роста экономики с 2028 года будут составлять примерно 2%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Об этом чуть ли не каждый месяц эксперты долдонят. Как будто это нам поможет. Экспертов развелось, в избытке. Забыли, как Высоцкий пел и что с ясновидцами было во все века. Кстати, нынешние не боятся. Не потому ли что не ясновидцы ?
Вашу глупость даже комментировать не хочется.
При капитализме кризисы неизбежны, это доказано длительной практикой и всем известно еще со школьной скамьи. В СССР нас хорошо учили. Но сейчас во власти РФ похоже только или троечники, или откровенные враги России, которые затянули страну через предательство и вражескую разведку в это болото.
И такое ожидаем. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2-е Тим. 3: 1-5). «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14: 17). «...Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придёт Сын Человеческий» (Мф. 25: 1-13).
Лучше шашкой не размахивать.
А то как то проснешься и......вместо триколора или новороссийского флага - висит флаг КНР.
И везде в школах китайцы - русские по милостыне.
Хотя что через лужу что через пригорок ))))))))))))) дерьма хватает своего.
Нужно деньги привязать к территории и протяженности Россим
А этого нет.......
Так что ........много не помахаешь в рамках бреттон-вуда
нужен новая Ялта, новый потсдам, новый тегеран - как угодно.