Эксперты предупредили о новой волне мирового экономического кризиса

11:46 10.05.2021

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что на 2025–2026 годы придется следующий этап мирового экономического кризиса.

В базовом сценарии, представленном в докладе центра, сообщается, что в середине 2021 года завершится пандемия коронавируса, годовой прирост мирового ВВП составит 4%, а к концу десятилетия нефть подорожает до $82–85 за баррель. Монетарное стимулирование экономик дополнительно «разгонит» рынки, благодаря их росту странам удастся в ближайшее время избежать долгового кризиса.

Если же реализуется сценарий структурного кризиса (консервативный), то пандемия продлится до 2022 года, ВВП будет прирастать по 2–3% в год, а цены на нефть в первой половине десятилетия откатятся до значения $50–55 за баррель, во второй - вырастут до $65.

При этом оба сценария предполагают вероятность экономического кризиса, который затронет середину 2020-х годов, пишет РБК.

В базовом сценарии допускается циклический кризис, связанный с возможным перегревом рынков. Эксперты также описывают и возможность базового безкризисного сценария, в котором в середине 2020-х годов наступит «пауза роста» - падения экономики не будет, но темпы экономического роста окажутся нулевыми. В консервативном сценарии к спаду середины 2020-х годов приведет долговой кризис в странах Южной Европы и Турции из-за пандемии.

Что касается России, то в центре прогнозируют рост ВВП на 1,5–2% ежегодно в течение десяти лет, однако в кризис этот показатель может приблизиться к нулевым значениям.

При этом в российской экономике прогноз определяется сложившейся к настоящему моменту стагнацией - темпы роста экономики остаются низкими, не более 1,5–2% в год, хотя и стабильными. «Для России такая экономическая динамика совершенно недостаточна с точки зрения и устойчивости экономического роста, и его сбалансированности (то есть для достижения Национальных целей развития по благосостоянию населения, росту инвестиций, финансированию общественных потребностей) для преодоления разрыва со странами — мировыми лидерами. Минимально необходимым для этого является прирост ВВП в 3–3,5% в год», - отмечают эксперты.

Другой фактор - демографический. Эксперты ожидают, что старение населения России и сокращение трудовых ресурсов будут проходить с темпами прироста 1% в год.

Еще один важный фактор - прогрессирующая бедность населения. По оценке ЦМАКП, примерно 10% населения России находится в состоянии крайней бедности, когда «денег не хватает даже на еду».

Всего в ЦМАКП смоделировали три сценария для российской экономики на ближайшие 10 лет.

Сценарий «новая индустриализация» предполагает реализацию базового мирового прогноза. На этом фоне в России станет возможным активное стимулирование инвестиций, обновление производств и рост производительности труда. В итоге вырастут зарплаты и потребление, считают эксперты.

Второй сценарий - «социальный разворот». По нему экономический рост будет обеспечиваться за счет роста зарплат бюджетников, МРОТ и пенсий. В результате спрос вырастет, однако увеличится и давление на доходы компаний.

В рамках сценария «стабилизация» в мире реализуется сценарий структурного кризиса. В России не будут предприниматься явные действия по стимулированию роста, а приоритетом экономической политики станет умеренное импортозамещение. Темпы роста экономики с 2028 года будут составлять примерно 2%.