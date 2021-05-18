«Магнит» договорился о покупке розничной сети «Дикси»
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" договорился о приобретении своего конкурента - розничной сети "Дикси", пишет "Интерфакс".
Сделка оценивается в 92,4 млрд рублей. Под управлением "Дикси" находится 2651 магазин. Закрытие покупки запланировано на 31 августа.
"Компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через свое основное операционное дочернее общество - АО "Тандер") может приобрести розничную сеть "Дикси", - говорится в сообщении "Магнита", который станет владельцем 100% акций Dixy Holding Limited.
Отмечается, что закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.
"Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года, с учетом возможного продления срока до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах", - сообщает ритейлер.
Как пишет РБК со ссылкой на президента и гендиректора "Магнита" Яна Дюннинга, приобретение "Дикси" даст возможность "Магниту" укрепить позиции на рынках в Москве и Санкт-Петербурге, что является стратегически важным для дальнейшей экспансии торговой сети в стране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Магнит не хожу......дороже. Обслуживвние и качество товаров ......промолчу чтоб не попасть под раздаачу.
Большая рыбка кушает маленькую, ещё более крупная рыбка кушает большую. Верно: это монополизация рынка- один водопровод,один трамвай,один поезд,один магазин. К сожалению труженики антимонопольной службы имеют приблизительное понимание, что такое монополистический капитализм,их в школе этому не учили- отсюда,разрешение будет с благодарностью принято.
Жизнь нашей страны как Поле Чудес.
В какой стране? В той самой.... Где всех их звали Буратино: Отец Буратино,мать Буратино, дети тоже Буратино.... Вот и всё
что там. В этих магазинах только порошки стиральные покупать. Еду-нельзя.
Монополизация розничной торговли едой ипр,по спекулятивным рыночным ценам (чтобы не было дефицита предложения)под крышей ,собственности т.н.государственно коммерческого банка .. в рамках ГМК.Старо как,тысячелетний мир невидимой руки ..мир ради щастя буратин вложить свои золотые -,труд ,знания,жизнь в поле чудес -,в карманы и бытие лис Алис и котов Базилио
- это монополия.