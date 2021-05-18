«Магнит» договорился о покупке розничной сети «Дикси»

11:10 18.05.2021

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" договорился о приобретении своего конкурента - розничной сети "Дикси", пишет "Интерфакс".

Сделка оценивается в 92,4 млрд рублей. Под управлением "Дикси" находится 2651 магазин. Закрытие покупки запланировано на 31 августа.

"Компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через свое основное операционное дочернее общество - АО "Тандер") может приобрести розничную сеть "Дикси", - говорится в сообщении "Магнита", который станет владельцем 100% акций Dixy Holding Limited.

Отмечается, что закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.

"Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года, с учетом возможного продления срока до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах", - сообщает ритейлер.

Как пишет РБК со ссылкой на президента и гендиректора "Магнита" Яна Дюннинга, приобретение "Дикси" даст возможность "Магниту" укрепить позиции на рынках в Москве и Санкт-Петербурге, что является стратегически важным для дальнейшей экспансии торговой сети в стране.