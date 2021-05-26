Цензом по бедности: Кудрин счел получающих социальные выплаты «зажиточными»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин снова «радует» публику своими заявлениями, на этот раз – о двукратном снижении бедности в России

По его словам, достаточно внедрить больше "адресности", то есть пересчитать правильно количество бедных и нуждающихся, и победить это социальное зло можно гораздо раньше, чем к 2030 году.

Абрамовича лишат детских выплат?



Для начала сразу заметим, что у Кудрина продолжают работать мозги и рефлексы в бухгалтерском ключе: если правильно подсчитать, тут убавить, там немного прибавить, то в принципе все будет хорошо! Ну, посудите сами, что предлагает глава Счетной палаты.

Итак, при правильном подходе (подсчете!) бедность можно снизить вдвое за 3-4 ближайших года, утверждает спикер в интервью "Известиям". Для этого нужно, цитируем, "внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты (от государства, – прим.)". Короче говоря, исключив таких получателей с собственностью из списка нуждающихся, высвободившиеся средства государство должно направить другим нуждающимся и повысить тем самым их уровень жизни. Надо просто правильно подсчитать.

Идея, на первый взгляд, правильная и закономерная, но есть нюансы, как говорится, давайте по порядку. Наверное, проживающему постоянно в Лондоне многодетному отцу Роману Абрамовичу действительно не стоит доплачивать пособия и предоставлять льготы, но мы же говорим о тех гражданах, которые работают и живут у нас!

Начать с того, о чем Кудрин и компания его единомышленников из либерального блока Правительства упорно не желают говорить. Мы о вопросе бедных, это в России кто? Если мужчина или женщина получает пенсию в 12-13 тыс. в месяц, они бедные? А таких очень много, однако, по статистике, по крайней мере, последние данные Росстата и Пенсионного фонда говорят, что средняя пенсия в России была чуть выше 14 тыс. в месяц. И получается, что огромной армии пенсионеров денег "хватает".

Далее, медианная зарплата в России колеблется в пределах 25-30 тыс. руб., но это снова, как говорится, "средний градусник по больнице". При том что тот же Росстат невероятными усилиями "выводит" среднюю зарплату по стране около 50 тыс. руб. в месяц! Прямо напрашивается мысль отправить чиновников что Росстата, что Минэка в командировку по стране, пусть поговорят с жителями Забайкальского края, Тувы, даже благополучного вроде Краснодарского края, что они услышат в ответ от жителей?

Просто поговорите с любым знакомым из системы высшего образования в России – многие преподаватели на ставку получают и 15, и 20 тыс. руб., бывает и ниже, но если сложить их заработную плату с зарплатами руководства (ректоры, проректоры и т.д.), то картина становится куда как благолепнее! То же с врачами, то же с учителями школ, в общем, статистика всегда была и остается лукавой, важно, кто и как считает.

В общем, наверное, подробно останавливаться на этом моменте особенно не имеет смысла, для каждого гражданина и бедность, и богатство будет иметь свои значения и пределы. А уж для государства, скорее для чиновников, которые готовят различного рода отчеты, это будут тем более другие цифры и показатели.

Напомним, кстати, "казус Дерипаски", который в своем телеграм-канале умудрился недавно определить количество бедных в стране порядка 80 млн человек. Правда, очевидно, после внушения "сверху" пост был немедленно удален и заменен похвалами президенту и Правительству.

Вопрос – Дерипаска как один из крупнейших работодателей в стране ("Русал", "ГАЗ" и т.д.) знает о чем говорит, или просто ерунду пишет? А нам кажется, что как раз представители такого крупного бизнеса, наверное, лучше любых чиновников и руководителей Счетной палаты представляют реальное положение. К слову, если принимать на веру 80 млн бедных, это более половины 146-миллионной страны, повторим еще – о ком тогда говорит Кудрин?

Все (не)восстановится?



Вообще с заявлениями ответственных лиц по поводу происходящего все складывается как-то, нам кажется, не очень хорошо. Сумбурность, тяга к какому-то неуместному популизму, натянутые оценки – просто какой стиль последнего времени. Помощник президента Максим Орешкин выдает на-гора утверждение, что "рынок труда восстановится к концу 2022 года"! Но не говорит, за счет чего. Как рынок труда может восстановиться, если сама экономика или стагнирует, либо вовсе падает? Малый и даже средний бизнес продолжает закрываться, мы писали, что, по расчетам "Сбер Индекса", действительно произошло некоторое оживление, но! Бизнес стал нанимать людей на более низкую зарплату, благо кризис и пандемия представили в распоряжение массу ранее уволенных или сокращенных людей. Это что ли "восстановление", о котором говорит Орешкин?

"Вы понимаете, в целом Кудрин говорит правильные вещи, государство должно развивать адресную помощь и "видеть" действительно тех, кто нуждается. Условная мать-одиночка со своим доходом в 12 тыс. или чуть выше, по существующим нормам, сегодня не нуждается – получает же деньги? Но это никуда не годится!" – рассуждает депутат Госдумы Сергей Калашников. Он призывает переходить в подобного рода расчетах к европейским моделям социальных выплат и помощи – во-первых, считать надо не человеку, а по домохозяйствам, учитывая всех членов семьи, второе – прожиточный минимум должен составлять не менее 60% от среднего по стране.

"А у нас только-только отказались от системы так называемой потребительской корзины, когда кто-то определил, сколько человеку в год нужно пар носков и сколько он фруктов себе позволить. Действовали, кстати, эти нормы, без пересмотра, с 1994 года! Поэтому я с одной стороны понимаю, о чем говорит Кудрин, но придется сильно поработать, чтобы система стала работать эффективнее", – подытоживает Калашников.

Накануне.RU поинтересовалось у Сергея Зырянова, политолога и социолога, члена Общественной палаты Челябинской области. Эксперт также уверен, что все дело в методиках, даже если хотите, в технологиях подсчета и определения количества бедных в том или ином регионе.

"Если мы говорим конкретно про Челябинскую область, то по последним данным свыше 50% опрошенных нами граждан относят себя к категории "бедных". Понятное дело, что все-таки субъективный показатель, но он практически не меняется год от года. И еще добавлю, что, конечно же, людей раздражают все эти игры официальных органов с цифрами и статистическими выкладками, например, по официальным данным средняя зарплата в Челябинской области составляла около 36 тыс. в месяц", – отмечает политолог. Разумеется, у подавляющего большинства работающих это не так, но таковы уж особенности национальной и региональной статистики.

К Павлу Салину, политологу, мы обратились с вопросом, отчего в последние год-два так активен в публичном поле экс-министр финансов, ныне глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он прямо-таки не перестает "жечь глаголом" и критиковать существующую систему отношений государства, бизнеса и общества, при том что сам и являлся одним из архитекторов этой системы долгие годы. Что стоит за этими выпадами и эскападами?

"На мой взгляд, Кудрин давно метит в премьерское кресло, мне кажется, что большой "транзит" начнется на горизонте нескольких месяцев. Кудрину важно быть в повестке постоянно, он не метит в президенты, его цель – место главы Правительства. Отсюда и все высказывания, которые он в последнее время действительно делает периодически и которые сильно привлекают внимание СМИ", – объясняет Салин.

Все логично, конечно же, с этой точки зрения. Трудно представить Кудрина в роли даже кандидата на пост президента, а в Правительстве он много лет работал…

Завершим все вышеизложенное откровенным стебом известного экономиста, доктора экономических наук Никиты Кричевского, который написал: "Другими словами, Кудрин уверен, что из 20 млн бедных у 10 млн есть два дома и две машины. Великий человек!"

Про 10 млн – это вдвое сокращенная бедность по Кудрину, пожалуй, здесь поставим точку…