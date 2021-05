Цензом по бедности: Кудрин счел получающих социальные выплаты «зажиточными»

Как заработаь на кризисе

На сайте банка BIS (центральный банк для центральных банков)есть статья

Basel III: international regulatory framework for banks

с июля вступают новые требования по торговле серебром, золотом

Биржи будут обязаны иметь товар в наличии,

и не имеют права продавать not allocated метал.

В настоящий момент продано в 100 раз больше металла,

чем имеется в хранилище!

Разгорается серьезный конфликт межу BIS and LBMA

Очень вероятен скачек цен в сотни процентов.