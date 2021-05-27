Госсектор потратил на рекламу в соцсетях 4 млрд рублей

13:48 27.05.2021

Государственные компании России по итогам 2020 года потратили на рекламу в соцсетях свыше 4 миллиардов рублей. Расходы увеличились на 12%. Больше всего средств в рекламу вложили «‎Сбер», ВТБ и «Газпром», пишет «Коммерсант».

Издание ссылается на исследование Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Согласно этим данным, российский госсектор любит публиковать рекламу в Twitter и Telegram — эти площадки стали самыми востребованными среди компаний.

Однако больше всего на рекламе госкомпаний заработали Instagram и Facebook — 1,13 миллиарда и 1,1 миллиарда рублей соответственно. За ними идет соцсеть «ВКонтакте» — 950 миллионов рублей.

Доля рекламного бюджета, которая выделается на онлайн-платформы, составила 40%. В то же время общие затраты государственного сектора на рекламу во всех медиа сократились на 2% — до 33,37 миллиарда рублей. По оценкам экспертов, в целом рекламный рынок России сократился на 4%.

