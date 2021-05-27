Госсектор потратил на рекламу в соцсетях 4 млрд рублей

Фото с сайта pixabay.com

Государственные компании России по итогам 2020 года потратили на рекламу в соцсетях свыше 4 миллиардов рублей. Расходы увеличились на 12%. Больше всего средств в рекламу вложили «‎Сбер», ВТБ и «Газпром», пишет «Коммерсант».

Издание ссылается на исследование Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Согласно этим данным, российский госсектор любит публиковать рекламу в Twitter и Telegram — эти площадки стали самыми востребованными среди компаний.

Однако больше всего на рекламе госкомпаний заработали Instagram и Facebook — 1,13 миллиарда и 1,1 миллиарда рублей соответственно. За ними идет соцсеть «ВКонтакте» — 950 миллионов рублей.

Доля рекламного бюджета, которая выделается на онлайн-платформы, составила 40%. В то же время общие затраты государственного сектора на рекламу во всех медиа сократились на 2% — до 33,37 миллиарда рублей. По оценкам экспертов, в целом рекламный рынок России сократился на 4%.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.05.2021, 20:34
    Гость: Vlad Karatkow

    Вот диву даёшься, как нынче всё запрещено. Разместил сообщение на жидо-*дерманском* форуме и его тут же удалили, хотя речь-то всего лишь шла о мусорной реформе. Даже скрин-шот не догадался сделать, кстати, этот сайт тоже находится в опале.
    Возвращаясь к теме: в скобаристане граждане РФ должны оплачивать вывоз мусора в зависимости от регистратрации собственников, то есть должны оплачивать вывоз мусора и по месту жительства и как собственники на даче, то есть дважды.
    В республике Чувашия побор на вывоз мусора облагается только на зарегистрированных по месту жительства граждан, да и то в половину меньше.
    В ленинградской и московской областях этот побор ещё не решились ввести.
    Но прихватив крым, законниики тутже запретили право национальностей на самоопределение, хотя понятно, что удмурты, чуваши и татары жили бы лучше без морже-кремлёвского господства.

  2. 27.05.2021, 17:56
    Гость: слесарь сантехник

    Да это утечка из крана каплями, кап-кап. Проматывают и разворовывают из двухдюймовой трубы под напором.

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