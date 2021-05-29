Почти каждый третий российский пенсионер продолжает работать

11:37 29.05.2021

В России более трети граждан (35%) являются пенсионерами. Из них неработающих пенсионеров - 25%, продолжают трудиться после выхода на пенсию почти каждый третий или 10% участников опроса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ.

Согласно проведенному опросу, среди пенсионеров в возрасте от 60 лет продолжает трудиться почти каждый пятый (19%), среди сограждан 45-59 лет после выхода на пенсию предпочитают продолжить работу 17% респондентов.