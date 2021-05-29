Почти каждый третий российский пенсионер продолжает работать
В России более трети граждан (35%) являются пенсионерами. Из них неработающих пенсионеров - 25%, продолжают трудиться после выхода на пенсию почти каждый третий или 10% участников опроса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ.
Согласно проведенному опросу, среди пенсионеров в возрасте от 60 лет продолжает трудиться почти каждый пятый (19%), среди сограждан 45-59 лет после выхода на пенсию предпочитают продолжить работу 17% респондентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
витек ты чего сегодня такой борзый-аж 3 коммента настучал Видать борща с сметаной хорошо навернул Да еще блинчики с мясом добавил И откуда у тебя такое счастье-удивляюсь
пенсия 9500,всю жизнь работала сельским почтальоном-каждый день по 30 км на велике и пехом.Пенсии около 10 тыр. очень у многих,даже в больших городах.Так что не свисти про среднюю.Видимо такая же средняя как и зарплаты-когда абрамовича плюсуют с уборщицей и в среднем оба едят голубцы...
Интересно считаете, как фокусник. А на самом деле так. пенсия 18000, квартплата 9000, лекарства 10000. Еда -1000. Вот и приходится работать.
На поле рыночных чудес все наоборот :кто не работает ,на того работают ..инвесторы -буратины,по гроб жизни отдавая силы,здоровье,знания ..успешным его хозяевам .
Исключение подчеркивает правило..офицеры,которые служат родине выходят на пенсию в 40+ лет и многие ,дальше идут "работать"в частные охранники ...значимая часть которых нанимается на деньги налогоплательщиков ночными сторожами при невидимой руке рынка по безграничным рыночным ценам (чтобы не было дефицита)неся хороший гешефт хозяевам чоп ,поле чудес работает !