Украина будет добиваться от «Газпрома» доступа к транзиту газа из Азии

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Украина готова в суде добиваться от «Газпрома» доступа к транзиту газа из Центральной Азии. Об этом заявил руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью газете Financial Times.

Он отметил, что в настоящее время компания готовит официальные запросы, чтобы получить разрешение на транзит голубого топлива по трубам «Газпрома» из этого региона.

«Если они («Газпром». — Ред.) откажут, тогда следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд <…> Речь идет о десятках млрд кубических метров. Только лишь газ из Центральной Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа», — приводя его слова «Известия».

В феврале прошлого года стало известно, что «Нафтогаз» изучает возможность обращения в Стокгольмский арбитраж по переуступке ему в 2009 году «Газпромом» долга «РосУкрЭнерго» на $1,7 млрд.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.06.2021, 18:36
    Гость: понравилась оккупационная ГТС и деньги за транзит

    У свидомых началась газовая истерика.Уже целая куча украинских хотелок.

  2. 14.06.2021, 17:53
    Гость: Александр

    Может быть, я ни разу не юрист, только "суды" можно взять в кавычки, а вот бабки по их решению Россия перечисляет Украине вполне себе осязаемые... И прекратится это только в одном случае, если Россия сможет перекрыть вентиль всем...

  3. 14.06.2021, 17:46
    Гость: Добиваться то можно

    Вопрос,-цена транзита через территорию России. В свое время Россия отказалась от Казахстанского газа по ряду причин, одна из которых - высокое содержание пирофорного железа. И ещё момент: Среднеазиатским республикам ближе Китай, причем рынок там растет. Азербайджану Турция не позволит. Лишь бы ляпнуть чиновникам их что нибудь. На наших похожи.

  4. 14.06.2021, 17:05
    Гость: Stalker

    Начнем с того, что Китай покупает газ в странах Азии для собственных нужд. А потому газ этот следует на восток в Поднебесную, а не в Европу. Это первое. Второе. Вы говорите о "лишнем газе" у Казахстана и Туркмении. Эти "излишки" и так идут на экспорт. Но я что-то не слышал о том, что среди его покупателей была Украина. Следовательно, украинская сторона рассуждает о чужом газе, а не о своем. Третье. "Газпром" и "Нафтогаз" так или иначе контролируются государствами. Так что тут не только экономика, но и политика.

  5. 14.06.2021, 16:57
    Гость: личный опыт

    Ну, напрасно СА подставился с прошлым иском хохлов к Газпрому. Теперь глупо выглядит, репутация ниже плинтуса.
    Еще одно ангажированное решение в пользу хохлов помножит его репутацию на ноль. Поэтому хохлам ничего не светит. Пусть подают.
    После запуска второй нитки СП-2 Газпрому надо подавать иск о расторжении заключенного под действием незаконных санкций кабального договора транзита и взыскании с Нафтогаза неосновательного обогащения.
    Ясный пень, за три ярда грина в год, которые как с куста падают хохлам, они будут биться в судах до последнего. Так что драки все равно не избежать, лучше подготовиться и ударить первыми.

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