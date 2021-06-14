Украина будет добиваться от «Газпрома» доступа к транзиту газа из Азии

10:57 14.06.2021

Украина готова в суде добиваться от «Газпрома» доступа к транзиту газа из Центральной Азии. Об этом заявил руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью газете Financial Times.

Он отметил, что в настоящее время компания готовит официальные запросы, чтобы получить разрешение на транзит голубого топлива по трубам «Газпрома» из этого региона.

«Если они («Газпром». — Ред.) откажут, тогда следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд <…> Речь идет о десятках млрд кубических метров. Только лишь газ из Центральной Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа», — приводя его слова «Известия».

В феврале прошлого года стало известно, что «Нафтогаз» изучает возможность обращения в Стокгольмский арбитраж по переуступке ему в 2009 году «Газпромом» долга «РосУкрЭнерго» на $1,7 млрд.