14:06 17.06.2021

Открытие счета в Азии – это один из востребованных запросов сегодня. В последние годы требования для открытия счета на компанию-нерезидента обновляются в соответствии с обновлениями политики AML/CTF. Именно поэтому международные инвесторы основательнее подходят к выбору юрисдикции для открытия счета на нерезидентную компанию.

Азия может похвастаться благоприятной деловой средой, которая привлекает большое количество зарубежных инвесторов. Хотя азиатские банки ужесточили процедуры проверки клиентов (KYC), требования для открытия счета на нерезидента в банках Азии все еще остаются менее строгими в отличии, например, от европейских банков.

Планируя запустить стартап в Азии и в дальнейшем открыть банковский счет в Азии, ниже представлен краткий обзор некоторых стран, на которые стоит обратить внимание иностранным инвесторам.

Где открыть счет на нерезидентную компанию в Азии?

Выбирая юрисдикцию, где открыть счет в Азии в 2021 году, можно рассмотреть такие страны как:

Сингапур.

Гонконг.

Малайзия.

Когда дело доходит до открытия банковских счетов в Азии, Гонконг и Сингапур часто возглавляют список стран из-за своей экономической стабильности. В сочетании с тем фактом, что Гонконг является вторым по величине фондовым рынком в Азии, а Сингапур имеет значительные объемы иностранных инвестиций и проектного финансирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, неудивительно, что обе эти азиатские страны являются приоритетными.

Сингапур

Сингапур входит топ стран с лучшими условиями для открытия счета на нерезидента в Азии. Этот город-государство занял второе место в рейтинге «Легкость ведения бизнеса» в мае 2020 г. по версии Всемирного банка. Он имеет разветвленную систему банков, которая включает более 150 банков, многие из них являются международными. Большинство из них предоставляют корпоративные банковские счета мирового класса и первоклассные услуги.

Кроме того, открытие счета в банке Сингапура также предоставляет доступ к широкому спектру услуг, отвечающих различным требованиям как для частных лиц, так и для корпораций. Эти услуги включают несколько валют, интернет-банкинг, текущие и сберегательные счета, дебетовые и кредитные карты, услуги управления капиталом и т.д.

Примечательно то, что в силу последних законодательных изменений на глобальном уровне, все еще возможно открыть счет в Сингапуре удаленно. Рекомендуемые банки:

OCBC. OCBC Business Bank – второй по величине банк в Юго-Восточной Азии. Более 570 филиалов в 18 странах мира. Citibank. Крупный международный банк. В этом банке проще всего работать удаленно. DBS. Крупнейший банк в Юго-Восточной Азии с филиалами и офисами в Китае, Гонконге, Великобритании, США, Индии, Японии, Индонезии, ОАЭ, Южной Корее и в Юго-Восточной Азии. Банк предлагает счета, которые можно открыть как в сингапурских долларах, так и в иностранной валюте. UOB. Третий по величине банк в Юго-Восточной Азии. Офисы в более чем 19 странах, прочные позиции в Сингапуре, Малайзии, Индонезии и Китае. Чтобы открыть счет в UOB в Сингапуре, вы должны лично посетить филиал (для иностранцев нет онлайн-счетов). Больше информации здесь.

Гонконг

Гонконг занял третье место в рейтинге наиболее конкурентоспособных финансовых центров мира согласно Global Financial Centres Index (GFCI), по состоянию на сентябрь 2020 г. Эта страна является ведущим международным деловым и финансовым центром. В Сянгане насчитывается самая высокая концентрация банковских учреждений в мире, в которую входят 75 из 100 крупнейших банков мира. Благодаря такой интегрированной сети учреждений, которые соответствуют международным стандартам, открытие счета в гонконгском банке считается одним из привлекательных вариантов.

Чтобы бороться с отмыванием денег, все местные банки должны соблюдать строгие правила «Знай своего клиента» (KYC). Компании-нерезиденты должны предоставлять банкам подробную информацию о своем предполагаемом бизнесе, обо всех партнерах и сотрудниках компании на этапе открытия корпоративного банковского счета в Гонконге. Кроме того, необходимо лично присутствовать на официальном собеседовании в банке. Деловые партнеры и акционеры, владеющие более 20% акций компании, также должны присутствовать на собеседовании.

Рекомендуемые банки:

HSBC. Крупнейшая международная банковская группа с возможностями кредитования.

DBS.

Hang Seng Bank.

Standard Chartered Bank.

Bank of China. Лучший вариант для связи с материковым Китаем.

Малайзия

Малайзия имеет сильную экономику и благоприятный бизнес-климат. Можно открыть счет в банке Малайзии как нерезидент. В стране есть сотни банков, которые в совокупности предоставят достаточное покрытие банкоматов и полный спектр продуктов и услуг, от базовых счетов до инвестиционных продуктов.

Рекомендуемые банки для открытия счета на компанию в Малайзии:

Maybank. Крупнейший банк в стране. Он предлагает полный спектр розничных продуктов, включая основные текущие счета, сберегательные счета, дебетовые карты, интернет-банкинг. Может рассматриваться как универсальный банк для всех банковских и финансовых потребностей.

Крупнейший банк в стране. Он предлагает полный спектр розничных продуктов, включая основные текущие счета, сберегательные счета, дебетовые карты, интернет-банкинг. Может рассматриваться как универсальный банк для всех банковских и финансовых потребностей. CIMB. Это популярный банк в регионе с более чем тысячей отделений, тысячами банкоматов и миллионами клиентов. У него есть филиалы в других азиатских странах, таких как Сингапур, Индонезия и Таиланд. Предложения банка включают карты банкоматов, дебетовые карты, онлайн-банкинг.

Это популярный банк в регионе с более чем тысячей отделений, тысячами банкоматов и миллионами клиентов. У него есть филиалы в других азиатских странах, таких как Сингапур, Индонезия и Таиланд. Предложения банка включают карты банкоматов, дебетовые карты, онлайн-банкинг. Ситибанк. Известен во всем мире своими услугами премиум-класса и высококачественным обслуживанием клиентов. Хотя у него не так много отделений по всей Малайзии, они расположены в центре города, и до них довольно легко добраться.

Известен во всем мире своими услугами премиум-класса и высококачественным обслуживанием клиентов. Хотя у него не так много отделений по всей Малайзии, они расположены в центре города, и до них довольно легко добраться. HSBC. Это глобальный банк, который присутствует в 64 странах мира. Это один из старейших банков в своем роде, имеющий богатую историю предоставления клиентам индивидуальных банковских услуг.

Это глобальный банк, который присутствует в 64 странах мира. Это один из старейших банков в своем роде, имеющий богатую историю предоставления клиентам индивидуальных банковских услуг. Standard Chartered. Имеет сильные позиции в Малайзии и известен по всей стране своими инновационными и устойчивыми банковскими услугами.

Вы можете открыть банковский счет онлайн в малазийском банке, но для этого есть предварительное условие. Такие малазийские банки, как CIMB и Maybank, предлагают ограниченное количество продуктов, которые можно настроить онлайн без необходимости лично посещать филиал. Однако это применимо только к существующим клиентам банка.

Лабуан в Малайзии предлагает банковские услуги как частным, так и корпоративным лицам. Приняв решение открыть счет в банке Лабуана, стоит учитывать разницу в требованиях к документации в разных банках. Большинство банковских учреждений предлагают открыть банковский счет в Лабуане в как в местной, так и в иностранной валюте.

Вывод

Когда дело доходит до репутации азиатского банкинга, Гонконг, Сингапур и Малайзия являются лидерами выбора. Однако во многих банках нелегко открыть нерезидентный банковский счет. Обычно заявители должны соответствовать высоким требованиям к минимальному депозиту и ряду других условий для открытия банковского счета в азиатской стране.

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