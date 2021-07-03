В правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь

Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов, сообщает ТАСС

Согласно инициативе, налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.

Как отмечают в правительстве, указанное имущество "уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)", которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости. 

Таким образом, по мнению правительственной комиссии, принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения объектов, указанных в законопроекте. 

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым и вице-спикером Госдумы Игорем Ананских. Документ пока не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.07.2021, 19:57
    Гость: stalker

    Роскошь доступна только элите. А элита у нас сидит в Кремле, Белом доме, ГД РФ и СФ РФ. Так неужели они в отношении самих себя налог введут ? Нет. Они скорее с народа дополнительные средства взыщут за счет повышения акцизов, административных штрафов и введения каких либо сборов. Вот пример. Подняли ставку НДФЛ до уровня 15 %. Предполагалось, что полученные дополнительные средства пойдут на лечение больных детей. Ну, и как дела идут на этот поприще ? Сколько больных детей вылечили ? Об этом ни слова. Зато по ТВ все новые призывы скидываться на помощь больным детям. То есть, денежки собрали, но граждане опять шапку по кругу пускают. Какой тут вывод ? Не туда деньги идут или опять все разворовали.

  4. 03.07.2021, 19:27
    Гость: Двоечнику

    Кроме арифметики третьего класса ничего не осилил. Ловко увел в сторону: с чего взял что "лям бакинских в год"? Или пальцем в небо, а потом палец в нос?

  5. 03.07.2021, 18:11
    Гость: тыкать можешь пальцем в свою з....

    Ну если налога до 6 соток нет, а свыше 10 соток до 20 соток налог всеравно надо платить. Другое дело, какова сумма этого налога. За дом на этой земле и различные постройки налогов не должно быть. На строения должна быть добровольная страховка.

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