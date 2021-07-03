В правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов, сообщает ТАСС.
Согласно инициативе, налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.
Как отмечают в правительстве, указанное имущество "уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)", которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости.
Таким образом, по мнению правительственной комиссии, принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения объектов, указанных в законопроекте.
Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым и вице-спикером Госдумы Игорем Ананских. Документ пока не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бояца,значит наворованое.Слава кпсс.
Кто ясно мыслит, тот ясно излогает.
Роскошь доступна только элите. А элита у нас сидит в Кремле, Белом доме, ГД РФ и СФ РФ. Так неужели они в отношении самих себя налог введут ? Нет. Они скорее с народа дополнительные средства взыщут за счет повышения акцизов, административных штрафов и введения каких либо сборов. Вот пример. Подняли ставку НДФЛ до уровня 15 %. Предполагалось, что полученные дополнительные средства пойдут на лечение больных детей. Ну, и как дела идут на этот поприще ? Сколько больных детей вылечили ? Об этом ни слова. Зато по ТВ все новые призывы скидываться на помощь больным детям. То есть, денежки собрали, но граждане опять шапку по кругу пускают. Какой тут вывод ? Не туда деньги идут или опять все разворовали.
Кроме арифметики третьего класса ничего не осилил. Ловко увел в сторону: с чего взял что "лям бакинских в год"? Или пальцем в небо, а потом палец в нос?
Ну если налога до 6 соток нет, а свыше 10 соток до 20 соток налог всеравно надо платить. Другое дело, какова сумма этого налога. За дом на этой земле и различные постройки налогов не должно быть. На строения должна быть добровольная страховка.