Нефть WTI подорожала до шестилетнего максимума

13:38 6.07.2021

Сегодня, 6 июля, котировки нефти WTI выросли до уровня, не наблюдавшегося с конца 2014 года. Это произошло на видимом провале переговоров ОПЕК+, передает Bloomberg.

Во вторник днем нефть Brent торгуется уже выше $77. По информации агентства, котировки нефти WTI на шестилетнем — с ноября 2014 года — максимуме: цена августовского фьючерса вплотную подошла к $77.

Причина этому явлению на бирже — тупик в переговорах ОПЕК+ из-за позиции ОАЭ, который не позволяет игрокам рынка рассчитывать на увеличение поставок с августа 2021 года.

Bloomberg не исключает, что окончательный провал переговоров будет означать экономический конфликт уровня прошлогодней ценовой войны Москвы и Эр-Рияда. «На кон поставлена устойчивость восстановления мировой экономики в условиях инфляционного давления, а также трудно завоеванный ОПЕК+ контроль на нефтяном рынке», — сообщает агентство.

В этих условиях на рынке нефти образовалась ситуация депорта, когда текущая цена выше, чем цена следующих фьючерсов. Сегодня разница достигает $5 — уровень, редко наблюдавшийся на рынке за минувшие 20 лет. Депорт означает, что трейдеры заинтересованы сбывать товар сейчас, финансовые инвесторы — держать позиции.