Нефть WTI подорожала до шестилетнего максимума

Фото с сайта pixabay.com

Сегодня, 6 июля, котировки нефти WTI выросли до уровня, не наблюдавшегося с конца 2014 года. Это произошло на видимом провале переговоров ОПЕК+, передает Bloomberg.

Во вторник днем нефть Brent торгуется уже выше $77. По информации агентства, котировки нефти WTI на шестилетнем — с ноября 2014 года — максимуме: цена августовского фьючерса вплотную подошла к $77.

Причина этому явлению на бирже — тупик в переговорах ОПЕК+ из-за позиции ОАЭ, который не позволяет игрокам рынка рассчитывать на увеличение поставок с августа 2021 года.

Bloomberg не исключает, что окончательный провал переговоров будет означать экономический конфликт уровня прошлогодней ценовой войны Москвы и Эр-Рияда. «На кон поставлена устойчивость восстановления мировой экономики в условиях инфляционного давления, а также трудно завоеванный ОПЕК+ контроль на нефтяном рынке», — сообщает агентство.

В этих условиях на рынке нефти образовалась ситуация депорта, когда текущая цена выше, чем цена следующих фьючерсов. Сегодня разница достигает $5 — уровень, редко наблюдавшийся на рынке за минувшие 20 лет. Депорт означает, что трейдеры заинтересованы сбывать товар сейчас, финансовые инвесторы — держать позиции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2021, 22:47
    Гость: Русский

    ...доллар в России выведен из баланса валют..Поэтому твой "расчёт" для биржи неверен ибо это Никто не знает.

  2. 06.07.2021, 20:43
    Гость: Евгений В

    Сегодня подорожала нефть. Тогда завтра подорожает в РФ бензин, после чего начнется рост ВВП, рост доходов олигархов и их численность, рост всех потребительских цен и рост нищеты населения. Так в РФ было и будет всегда при при любом колебании стоимости нефть в обе стороны.

  3. 06.07.2021, 20:34
    Гость: blog2038,.

    Забыл добавить - ещё одна существенная разница.
    .
    У новой есть привод на все колёса, у старой этого небыло.
    .
    Конечно в нормальных условиях нагрузка на колёса распределена примерно 99%-98% на передние и 1%-2% на задние, но тем не менее это ещё одна дополнительная статья расхода топлива.

  4. 06.07.2021, 19:11
    Гость: blog2038,.

    Я недавно поменял машину.
    .
    Моя 7-ми летняя могла сделать примерно 20-21 мили на галоне.
    Моя новенькая делает примерно 22-23 мили и это притом, что она чуть-чуть выше и чуть-чуть тяжелее предидущей.
    .
    Моя старая имела 3.3 литра двигатель и примерно 290 л.с.
    Моя новая имеет 2.5Т литра двигатель и примерно 270 л.с.
    .
    Короче нефть может и дорожает, но надо нам её всё меньше и меньше, и меньше ...

  5. 06.07.2021, 18:57
    Гость: такс

    Стоимость нефти 74 стоимость доллара 74 Следовательно при любом раскладе вы прогнозируете бакс по 100

Все комментарии (14)
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