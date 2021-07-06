Нефть WTI подорожала до шестилетнего максимума
Сегодня, 6 июля, котировки нефти WTI выросли до уровня, не наблюдавшегося с конца 2014 года. Это произошло на видимом провале переговоров ОПЕК+, передает Bloomberg.
Во вторник днем нефть Brent торгуется уже выше $77. По информации агентства, котировки нефти WTI на шестилетнем — с ноября 2014 года — максимуме: цена августовского фьючерса вплотную подошла к $77.
Причина этому явлению на бирже — тупик в переговорах ОПЕК+ из-за позиции ОАЭ, который не позволяет игрокам рынка рассчитывать на увеличение поставок с августа 2021 года.
Bloomberg не исключает, что окончательный провал переговоров будет означать экономический конфликт уровня прошлогодней ценовой войны Москвы и Эр-Рияда. «На кон поставлена устойчивость восстановления мировой экономики в условиях инфляционного давления, а также трудно завоеванный ОПЕК+ контроль на нефтяном рынке», — сообщает агентство.
В этих условиях на рынке нефти образовалась ситуация депорта, когда текущая цена выше, чем цена следующих фьючерсов. Сегодня разница достигает $5 — уровень, редко наблюдавшийся на рынке за минувшие 20 лет. Депорт означает, что трейдеры заинтересованы сбывать товар сейчас, финансовые инвесторы — держать позиции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...доллар в России выведен из баланса валют..Поэтому твой "расчёт" для биржи неверен ибо это Никто не знает.
Сегодня подорожала нефть. Тогда завтра подорожает в РФ бензин, после чего начнется рост ВВП, рост доходов олигархов и их численность, рост всех потребительских цен и рост нищеты населения. Так в РФ было и будет всегда при при любом колебании стоимости нефть в обе стороны.
Забыл добавить - ещё одна существенная разница.
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У новой есть привод на все колёса, у старой этого небыло.
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Конечно в нормальных условиях нагрузка на колёса распределена примерно 99%-98% на передние и 1%-2% на задние, но тем не менее это ещё одна дополнительная статья расхода топлива.
Я недавно поменял машину.
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Моя 7-ми летняя могла сделать примерно 20-21 мили на галоне.
Моя новенькая делает примерно 22-23 мили и это притом, что она чуть-чуть выше и чуть-чуть тяжелее предидущей.
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Моя старая имела 3.3 литра двигатель и примерно 290 л.с.
Моя новая имеет 2.5Т литра двигатель и примерно 270 л.с.
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Короче нефть может и дорожает, но надо нам её всё меньше и меньше, и меньше ...
Стоимость нефти 74 стоимость доллара 74 Следовательно при любом раскладе вы прогнозируете бакс по 100