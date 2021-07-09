Страхование от банка ВТБ: все, что нужно знать

11:03 9.07.2021

Банк – это идеальная организация, которая предоставляет огромное количество разнообразных финансовых услуг.

ВТБ банк – это фирма, выдающая ипотечные кредиты в том числе. В этой статье мы поговорим про страховку ипотеки от ВТБ и обсудим несколько важных лайфхаков на тему экономии при оформлении страховки. Более подробную информацию можно найти на сайте https://polis812.ru/blog/gde-vygodnee-zastrahovat-ipoteku-vtb-v-2020-godu/

Ипотечные услуги от ВТБ: что необходимо страховать и зачем?

У большинства людей после приобретения или в процессе оформления ипотеки в голове появляется вопрос: «Могу ли я обойтись без страховки?». По сути, страховка жизни – это индивидуальное желание человека, и ни один банк не в праве навязывать ее клиенту. Но по факту, банки, конечно же, заинтересованы в том, чтобы страхование жизни было оформлено, ведь процент ипотеки в течение года зависит от того, есть ли у заемщика страховка. В сложившийся ситуации, заемщик много думает, какой путь выбрать – заранее подключить страховку или просто выплачивать процент выше. Выгоднее, безусловно, один раз застраховать жизнь, ведь оформление полиса получится дешевле, чем повышенная ставка. Так же страховка – это определенная подушка безопасности, которая выручит в случае инвалидности или смерти.

Однако, есть один нюанс – имущество необходимо страховать, так нужно по законодательству.

В данной ситуации клиент сомневается, что лучше выбрать – оформить страховку или платить повышенный процент. Ответим так, что выгоднее все-таки застраховаться, поскольку полис выйдет дешевле, чем увеличение ставки по кредиту. Также со страховкой можно будет получить выплаты в случае наступления инвалидности или смерти.

Компания ВТБ предоставляет несколько видов страхования:

1. Страховка недвижимости;

2. Страхование жизни;

3. Страховка жизни и недвижимости;

Лайфхаки по экономии на страховки при получении ипотеки

1. Не оформляйте страхование с банке, где получаете ипотеку, ведь очень часто страховка в банке будет стоить дороже, чем у других страховых компаний;

2. Если есть возможность, пусть заемщиком будет женщина. Почему? Ответ прост: очень часто тарифы для женщин ниже.

3. В случае, если вы долго пользуетесь услугами одной страховой компании, в который вы когда-либо оформляли страховку (ОСАГО,КАСКО), вы можете получить хорошую скидку постоянного клиента.

