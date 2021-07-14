75,7% семей в России испытывают трудности с покупкой самого необходимого

19:28 14.07.2021

Опрос населения во всех регионах проводился в октябре—ноябре 2020 года с охватом более 100 тыс. домохозяйств

Те или иные финансовые затруднения испытывают 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Опрос населения во всех регионах проводился в октябре—ноябре 2020 года с охватом более 100 тыс. домохозяйств, а полные его результаты статслужба разместила в июне 2021 года. Вопросы покрывают такие сферы, как бытовые условия проживания, условия труда, здоровье и медицинское обслуживание, дети, образование, обращение в госорганы и т.д.

В рамках исследования Росстат спрашивал, во сколько домохозяйства оценивают минимальную месячную сумму денег, необходимую всем членам семьи, для того чтобы свести концы с концами. Осенью 2020 года эта сумма была оценена в среднем в 60,9 тыс. руб.

По итогам опроса 2020 года 8,5% российских домохозяйств не имели возможности оплачивать жизненно важные лекарства. 51,2% сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, такими как расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги. 9% домохозяйств не в состоянии покупать членам семьи новую одежду по мере ее износа. Употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 16,7% семей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать это исследование Росстата. "Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом: это в среднем или по регионам. Не понимаю", — приводит слова Пескова РИА Новости.