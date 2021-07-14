75,7% семей в России испытывают трудности с покупкой самого необходимого
Опрос населения во всех регионах проводился в октябре—ноябре 2020 года с охватом более 100 тыс. домохозяйств
Те или иные финансовые затруднения испытывают 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Опрос населения во всех регионах проводился в октябре—ноябре 2020 года с охватом более 100 тыс. домохозяйств, а полные его результаты статслужба разместила в июне 2021 года. Вопросы покрывают такие сферы, как бытовые условия проживания, условия труда, здоровье и медицинское обслуживание, дети, образование, обращение в госорганы и т.д.
В рамках исследования Росстат спрашивал, во сколько домохозяйства оценивают минимальную месячную сумму денег, необходимую всем членам семьи, для того чтобы свести концы с концами. Осенью 2020 года эта сумма была оценена в среднем в 60,9 тыс. руб.
По итогам опроса 2020 года 8,5% российских домохозяйств не имели возможности оплачивать жизненно важные лекарства. 51,2% сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, такими как расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги. 9% домохозяйств не в состоянии покупать членам семьи новую одежду по мере ее износа. Употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 16,7% семей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать это исследование Росстата. "Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом: это в среднем или по регионам. Не понимаю", — приводит слова Пескова РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вспомните а когда богатые и бедные находили общий язык тем более когда коррупционеры никогда не признают свои преступно нажитые богатства поэтому моя твоя не понимай вот и революция совершилась по этому принципу моя твоя не понимай поэтому и спешка с прививками одурачить уже до конца чтобы не соображали где и зачем живет народ
"Не понимаю", сказал песков. Моя твоя не понимай. Ваше дело на выборы ходить.
А то расстроится, все газеты сначала оштрафует на миллионы, а потом закроет нахрен.
Чтоб больше не расстраиваться.
Как что, делают такие нужные стране вещи, как строительство дворца в Геленджике, трубу тянут, что бы из недр России ископаемые качать и вместе с долларами за них в США откачивать.
Ну и для себя должности с зарплатами по 1,7 миллионов где ответственности никакой нет, тоже стране крайне необходимы. Как же мы без всего этого тучного стада крупно рогатых слуг народа жить будем?
Забавная реакция Пескова. Мол "не понимаю, по "1 каналу" им говорят, что у них зарплаты растут, благосостояние растёт а они говорят что на жизнь не хватает."
В 2015г скакнул доллар, сказочно притом. Зарплаты рухнули. С 59 тыс "среднестатистических" они стали 34тыс. Кремль сказал "не понимаю, у нас средний класс 17,000р должен иметь зарплату..." цены тоже прыгнули, МРОТ подняли на.. 211 рублей!
Теперь у нас реальная ЗП около 22...25тр, у некоторых ЗП ниже МРОТ! Доллар скачет от 73 до 76р. В Кремле говорят "не понимаю, в чём проблема, во всём мире тенденция такая, цены растут..."
Цены выросли и не 0,3..0,6% как нам "не понимающие" говорят, а некоторые продукты от 2-х до 8 раз! После НГ подсолнечное масло у нас стоило 75р. Сейчас стало 166р, это что, 0,6%???
Я тоже не понимаю, почему???? и с какой целью народ каждый раз бредёт на балаган "выборы", для чего??? Не понимаю.
Путину! и ЕР.