ФРГ примет ответные меры в случае использования Россией газа «как оружия»

Германия примет ответные меры, если Россия будет использовать поставки газа «в качестве оружия» против Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения США и Германии по российскому газопроводу «Северный поток-2».

По информации агентства, ответные меры могут включать в себя санкции против российского энергетического экспорта. 

Кроме того, Вашингтон и Берлин будут стремиться к наращиванию инвестиций в размере до миллиарда долларов в украинский «зеленый фонд», чтобы помочь переходу страны на «зеленую» энергию, пишет Росбалт.

ФРГ также назначит специального посланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с Украиной. Финансирование этой миссии составит около $70 млн.

В рамках соглашения Берлин также принимает на себя обязательства способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через территорию Украины, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2021, 01:40
    Гость: Ну-ну

    Хитрая комбинация: Россию(а точнее тех оллегархов, которые кормятся с газа) обязали кормить вражеское правительство, назначенное из-за кордона, а также карательные батальоны и пр.
    Украинский народ все равно этих газовых денег не получает, они разворовываются в одну секунду. Впрочем, России это тоже касается.

  2. 21.07.2021, 01:20
    Гость: Мамба

    У Китая продавцов газа немало. Он не напрашивается к России в покупатели. Да и диктует условия похлеще, чем Европа. Так что - вперёд.

  4. 20.07.2021, 23:47
    Гость: ONE

    ГТС "Дружба" по сути ржавое решето с огромным количеством врезок-уже были прецеденты в виде взрывов в местах разломов и ответвлений.
    По поводу потоков 1 и 2 мне кажется что это очень рискованная тема-могут повернуть против России дескать мы предупреждали а вы за своё-по сему нет никакой вам компенсации.
    Решение-заморозить до полного прояснения ситуации.
    Амерский конденсат в таком количестве брать не будут.
    Затраты компенсировать продажами в Китай-там сейчас обратно подъём и там наше будущее.

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