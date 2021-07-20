ФРГ примет ответные меры в случае использования Россией газа «как оружия»

22:33 20.07.2021

Германия примет ответные меры, если Россия будет использовать поставки газа «в качестве оружия» против Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения США и Германии по российскому газопроводу «Северный поток-2».

По информации агентства, ответные меры могут включать в себя санкции против российского энергетического экспорта.

Кроме того, Вашингтон и Берлин будут стремиться к наращиванию инвестиций в размере до миллиарда долларов в украинский «зеленый фонд», чтобы помочь переходу страны на «зеленую» энергию, пишет Росбалт.

ФРГ также назначит специального посланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с Украиной. Финансирование этой миссии составит около $70 млн.

В рамках соглашения Берлин также принимает на себя обязательства способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через территорию Украины, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.