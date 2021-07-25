Женщины получают больше удовольствия от работы, чем мужчины, при гораздо меньшей зарплате

17:26 25.07.2021

Статистика гласит, что российские женщины получают гораздо больше удовольствия от работы, нежели мужчины. При этом заработок представительниц прекрасного пола на порядок ниже. Такие данные предоставил медиаофис Всероссийской переписи населения 2020 года.

Россиянок устраивает режим работы, условия труда, коллектив, расстояние от дома до места работы, перечень выполняемых обязанностей. Также они получают гораздо больше морального удовлетворения от собственной деятельности.

Примечательно, что единственный фактор, не устраивающий россиянок в работе – заработная плата. Ею недовольны 53% женщин и категорически недовольны 14,5%.

Отдельно стоит отметить, что средняя зарплата мужчин на порядок выше во всех экономических сферах. Причем уровень дохода не зависит от занимаемой должности. Зарплату наравне с мужчинами получают только квалифицированные сотрудницы сельского и лесного хозяйств, рыболовства, а также сборщики мусора возрастом до 45 лет. Удивительно, насколько гендер влияет на уровень заработной платы – и это при том, что мужчины и женщины на идентичных должностях имеют абсолютно одинаковые обязанности.

Статистические данные гласят, что 86% трудоустроенных россиян работают 40 часов в неделю. Однако работающие женщины имеют вдвое меньше свободного времени, нежели мужчины. Это связано с тем, что большую часть нерабочего времени они тратят на ведение домашнего хозяйства – вне зависимости от того, о каком дне недели идет речь: рабочем или выходном. Так, статистика показывает, что больше всего времени женщины тратят на приготовление пищи, уборку, стирку и глажку.

Гендерный аспект имеет прямое влияние не только на уровень доходов, но и на возможность карьерного роста. 64% россиян убеждены, что женщинам сложнее добиваться руководящих должностей и продвигаться вверх по службе. Такие результаты показал опрос портала «Работа.ру». Также в ходе исследования были получены другие статистические данные. Так, 52% россиян утверждают, что гендер руководителя не имеет для них значения. При этом 42% респондентов заявили, что их устраивает работать под руководством мужчины, и лишь 6% хотели бы трудиться исключительно под началом женщины.

В ходе исследования были опрошены десятки тысяч людей. И лишь 8% из них заявили, что мужчинам сложнее продвигаться по карьерной лестнице, чем женщинам. Актуальным остается и вопрос, почему заработная плата мужчин гораздо выше, чем у представительниц противоположного пола. Попробуем разобраться в этом вопросе вместе с экспертами.

Чем обусловлена такая разница в зарплате между мужчинами и женщинами

Редактор женского журнала samka.co подтвержает что женщины зарабатывают меньше мужчин по всему миру – это не только российская проблема. Сегодня размер зарплат среди женщин соответствует мужскому уровню десятилетней давности. Россия входит в 100 стран с наиболее явным гендерным неравенством и занимает в этом списке «почетное» 53 место. Эксперты из рекрутинговых агентств отмечают, что даже те женщины, которые занимают высокие руководящие посты в крупных компаниях, зарабатывают на порядок меньше мужчин, занимающих аналогичные должности.

Эксперты утверждают, что 53 место в списке – сравнительно неплохой результат. Но он вовсе не значит, что женщины в России зарабатывают практически на уровне с мужчинами. Напротив, на некоторые должности женщин не трудоустраивают вовсе.

Желание работодателей видеть на должности человека определенного пола может быть обусловлено традициями. Так, «мужскими» считаются строительная, информационная, производственная отрасль и многие другие. В таких сферах женщинам не то что не назначают идентичные мужским зарплаты – их просто не подпускают к руководящим должностям. По словам экспертов, подобное гендерное неравенство вряд ли будет преодолено в ближайшее время. Традиционно «женскими» сферами считаются ритейл, индустрия красоты, текстильная промышленность, фармацевтика, образование.

Также ситуация зависит от общего уровня зарплат в отрасли. Соответственно, чем более высокооплачиваемая сфера, тем больше там будет мужчин. Яркий пример – банковская отрасль и сфера образования. Долгое время они были низкооплачиваемые, и там трудились преимущественно женщины. Как только начался рост зарплат в данных секторах, доля занятых в них мужчин значительно увеличилась.

Усредненная разница в зарплате между мужчиной и женщиной составляет 30%. Это объясняется следующим: работодатели уверены, что у мужчин гораздо выше работоспособность, готовность к переработкам. Мужчины реже берут больничные, не уходят в декрет.

Но есть еще один аспект – женщины сами не просят больших зарплат. Это подтверждает анализ резюме, размещаемых на крупных сайтах. Женщины готовы работать за меньшую зарплату – им важен комфорт, стабильность. Мужчины же более высоко оценивают собственные труд – наиболее сильно эта разница ощущается в сфере информационных технологий. Подавая резюме на одну и ту же должность, мужчины запрашивают зарплату в среднем на 34% больше, чем женщины.

Еще одна причина – стереотип о том, что содержать семью должен мужчина, а доход женщины не так важен. Поэтому над решением данной проблемы должны работать в том числе сами девушки.