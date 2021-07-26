Мишустин предложил создать свободную таможенную зону на Курилах

08:09 26.07.2021

Курилы предлагается сделать свободной таможенной территорией, что может привлечь туда зарубежных инвесторов за счет освобожения большинства видов деятельности от основных налогов. Соответствующую инициативу глава правительства РФ Михаил Мишустин планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс".

Таким образом, налогоплательщики на Курилах будут освобождены от налогов практически на все основные виды деятельности (налог на прибыль, НДС, имущественный налог, налог на землю, на транспортные средства), не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов.

Также Мишустин предложил сохранить в регионе пониженную ставку страховых взносов. При этом он отметил, что Курилы "нельзя превращать в офшор".

"Этот специальный режим позволит активизировать здесь экономическую деятельность. Я доложу об этих предложения президенту РФ и будет принято соответствующее решение. Думаю, что оно будет интересно для всех, кто здесь работает, кто хотел бы здесь работать, включая наших партнеров из западных стран", - заключил Мишустин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов.