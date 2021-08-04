Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности

19:38 4.08.2021

Практически каждый четвертый ребенок в России живет в семьях, находящихся за чертой бедности. Такие данные представил Росстат в ежегодном бюллетене «Социально-экономические индикаторы бедности», который содержит детальные данные о положении малоимущих и публикуется с задержкой в два года.

Последняя статистика покрывает период до конца 2019 года, когда средний уровень бедности в России составлял 12,3%.

В семьях с детьми этот показатель выше практически в 2 раза и достигает 23,6%. Причем за 2019 год он вырос на 0,7 процентного пункта, а по сравнению с 2013-м - на 4,5 п.п., пишет Finanz.ru

Самый высокий уровень бедности - в многодетных семьях. В семьях, где более трех детей, 48% проживают за чертой прожиточного минимума, составляющего 11,2 тысячи рублей. В семьях с двумя детьми каждый пятый ребенок - 21,5% - относится к группе бедных. При этом среди детей до 3-х лет уровень бедности достигает 39,5%.

Еще выше средний уровень бедности у детей, проживающих в сельской местности. Он достигает 44,5%, а в небольших населенных пунктах (до тысячи человек) превышает 50%.

По мере того как люди беднеют, в стране стране стремительно сокращается рождаемость, уровень которой по итогам 2020 года оказался минимальным за 18 лет. В 2014 году в РФ родилось 1,942 млн детей, в 2015-м - 1,94 млн, в 2016-м - 1,88 млн, в 2017-м - 1,69 млн, в 2018-м - 1,6 млн, в 2019-м - 1,48 млн, в 2020-м - 1,436 млн.

Таким образом, за 7 лет рождаемость снизилась на 26%. В результате даже сокращение смертности на 6% в 2014-19 гг привело к естественной убыли населения на 617 тысяч человек за пять лет.

