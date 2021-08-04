Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности
Практически каждый четвертый ребенок в России живет в семьях, находящихся за чертой бедности. Такие данные представил Росстат в ежегодном бюллетене «Социально-экономические индикаторы бедности», который содержит детальные данные о положении малоимущих и публикуется с задержкой в два года.
Последняя статистика покрывает период до конца 2019 года, когда средний уровень бедности в России составлял 12,3%.
В семьях с детьми этот показатель выше практически в 2 раза и достигает 23,6%. Причем за 2019 год он вырос на 0,7 процентного пункта, а по сравнению с 2013-м - на 4,5 п.п., пишет Finanz.ru
Самый высокий уровень бедности - в многодетных семьях. В семьях, где более трех детей, 48% проживают за чертой прожиточного минимума, составляющего 11,2 тысячи рублей. В семьях с двумя детьми каждый пятый ребенок - 21,5% - относится к группе бедных. При этом среди детей до 3-х лет уровень бедности достигает 39,5%.
Еще выше средний уровень бедности у детей, проживающих в сельской местности. Он достигает 44,5%, а в небольших населенных пунктах (до тысячи человек) превышает 50%.
По мере того как люди беднеют, в стране стране стремительно сокращается рождаемость, уровень которой по итогам 2020 года оказался минимальным за 18 лет. В 2014 году в РФ родилось 1,942 млн детей, в 2015-м - 1,94 млн, в 2016-м - 1,88 млн, в 2017-м - 1,69 млн, в 2018-м - 1,6 млн, в 2019-м - 1,48 млн, в 2020-м - 1,436 млн.
Таким образом, за 7 лет рождаемость снизилась на 26%. В результате даже сокращение смертности на 6% в 2014-19 гг привело к естественной убыли населения на 617 тысяч человек за пять лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самое время вспомнить про хохлов. Но не поможет - у них уже не хуже.
Догадаться не трудно в чём делать. В нашем улыбчивом главном спасуне России. Доверились болтуну, носили его на руках. и вот результат. Вымираем, 50% нищие, и это у брехливого Росстата, а реальности 75% в стране нищие.
Забыли поповские наставления? Не делайте себе кумиров.
И что нам теперь делать? Все наши деньги на все их дворцы ушли. Нам только предложат продолжить работать бесплатно и платить ещё больше налогов. Главный болтун и не пытался бороться с бедность. Не для этого они доводили 20 лет страну до точки.
Интересно, вот им понятно, им нужно что бы мы пришли на "выборы" а нам оно зачем вообще? В чём смысл похода туда? Ещё раз проголосовать за то, что наша нищета гарантированна?
Таки мигранты здесь и детей рожают и деньги домой отсылают. Может дело не в деньгах?
Это значит, что ты разбогател? То-то и оно. Так и богатых активы подоражали состояние выросло. А в деньгах тоже самое
36 миллионов американцев голодают (с) Байден. Так что в России нет так все плохо.