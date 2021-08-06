Цены на газ в Европе снова обновили рекорд
Цена газа в европейских странах снова увеличилась и побила исторический рекорд. Это произошло на фоне пожара на ямальском заводе «Газпрома».
Эта ситуация образовалась на бирже на торгах 6 августа. В 11:30 по Москве стоимость газа превысила 540 долларов за тысячу кубических метров. Так, стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF достигала 546,3 доллара за тысячу кубометров. На открытии сессии он торговался по 542,6 доллара.
Тенденция фиксируется на фоне возгорания на заводе «Газпрома». Пожар возник на производстве, которое находится в Ямало-Ненецком автономном округе. В ночь на 5 августа загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту. Тушение пожара заняло сутки.
При локализации пожара никто не пострадал, однако работы на объекте пришлось приостановить. Из-за инцидента прокачка через газопровод «Ямал-Европа» сократилась вдвое. В «Газпроме» изменение поставок пока не комментировали. Прокуратура Ямала организовала проверку соблюдения промышленной безопасности на объекте.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Американские сланцевики тоже очень рады, их сланцевый газ идет на продажу в Юго-восточной Азии активно, им даже продажа в Европу стала не нужна..
Пошла наверх и цена на уголь, хотя немцы, например, ранее хотели сокращать использование угля, поскольку пыли много, а теперь все будто забыли..
Вообще, все цены растут.. На металлы тоже ведь цены за полгода вдвое выросли..
Причина, наиболее вероятно, повышенная инфляция из-за "повышенного производства" основной мировой валюты- американского доллара, достигла уже 5 процентов.. Сокращать печать доллара нельзя, вызовет проблемы в США,денег не хватает, но из-за инфляции их банк повышает процентную ставку, а это и повышает инфляцию..
Повышение цен выгодно большому бизнесу почти всех направлений, поскольку цены, растут, а зарплата растет медленнее.. А населению всего мира плохо.. (Американцам тоже, но им получше, им то и доплачивают).
А как уйти от доллара в международных расчетах, никто не знает..
Здорово умеете цены поднимать на сырьё. Достаточно поджечь завод и бум - успех.
Теперь то же самое надо сделать с нефтью. Что подожжете ?
Кто в пролете? Отвечай за сЕбя.
Особой радости в этой новости нет. Европа не обеднеет , Российская "элита" немного разбогатеет , остальные в пролете.
сообщали цены на газ у нас.