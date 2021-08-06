Цены на газ в Европе снова обновили рекорд

12:25 6.08.2021

Цена газа в европейских странах снова увеличилась и побила исторический рекорд. Это произошло на фоне пожара на ямальском заводе «Газпрома».

Эта ситуация образовалась на бирже на торгах 6 августа. В 11:30 по Москве стоимость газа превысила 540 долларов за тысячу кубических метров. Так, стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF достигала 546,3 доллара за тысячу кубометров. На открытии сессии он торговался по 542,6 доллара.

Тенденция фиксируется на фоне возгорания на заводе «Газпрома». Пожар возник на производстве, которое находится в Ямало-Ненецком автономном округе. В ночь на 5 августа загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту. Тушение пожара заняло сутки.

При локализации пожара никто не пострадал, однако работы на объекте пришлось приостановить. Из-за инцидента прокачка через газопровод «Ямал-Европа» сократилась вдвое. В «Газпроме» изменение поставок пока не комментировали. Прокуратура Ямала организовала проверку соблюдения промышленной безопасности на объекте.