Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил 4,5 года
Ленинский районный суд приговорил бизнесмена Андрея Каковкина к 4,5 годам лишения свободы по делу о хищении почти 21 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на адвоката Ольгу Селихову.
Суд установил, что в марте—мае 2015 года Каковкин предложил другому предпринимателю свои услуги по покупке земель сельскохозяйственного назначения в Щербиновском районе Краснодарского края. По версии СК, Каковкин в итоге не вернул полученные $400 тыс. (более 20,9 млн руб. по курсу на конец мая 2015 года).
Бизнесмена признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Каковкин своей вины не признал и считает, что его оговорили. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней.
В феврале 2018 года Каковкин стал первым предпринимателем из «лондонского списка», который вернулся в Россию. Это список бизнесменов и менеджеров, в отношении которых в России были возбуждены уголовные дела и которые хотели бы вернуться на родину. Бизнес-омбудсмен Борис Титов гарантировал им в случае возвращения разбирательство без ареста.
Через год после возвращения Каковкин получил реальный срок — три года колонии по делу о присвоении кредита 10 млн руб. Впоследствии срок заменили на условный.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И зачем ЭТО кидать на вентилятор?
"Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил 4,5 года". Он же будет последним вернувшимся, т.к. других дураков нет. Интересное у нас государство. Сначала всем потенциальным возвращенцам заочно объявляет публичное прощение, о чем с помпой говорится во всех официальных СМИ. А по возвращении их в кутузку сажают. Ну, и кто такому государству верить станет ? Только наивные глупцы. Врут во всем. Живущему в стране народу и даже тем, кто ранее этот народ обворовал и хорошо за границей устроился. С подачи тех же российских властей.
Согласен, кто у кормушки, того и тапочки.
По русски пишется «ни в тех ни в этих», а по делу а ты не воруй! И не будешь париться закроют-не закроют.
Автору статьи следует писать : первый из списка воров вернувшийся в Россию получил заслуженный срок.