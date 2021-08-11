Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил 4,5 года

23:25 11.08.2021

Ленинский районный суд приговорил бизнесмена Андрея Каковкина к 4,5 годам лишения свободы по делу о хищении почти 21 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на адвоката Ольгу Селихову.

Суд установил, что в марте—мае 2015 года Каковкин предложил другому предпринимателю свои услуги по покупке земель сельскохозяйственного назначения в Щербиновском районе Краснодарского края. По версии СК, Каковкин в итоге не вернул полученные $400 тыс. (более 20,9 млн руб. по курсу на конец мая 2015 года).

Бизнесмена признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Каковкин своей вины не признал и считает, что его оговорили. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней.

В феврале 2018 года Каковкин стал первым предпринимателем из «лондонского списка», который вернулся в Россию. Это список бизнесменов и менеджеров, в отношении которых в России были возбуждены уголовные дела и которые хотели бы вернуться на родину. Бизнес-омбудсмен Борис Титов гарантировал им в случае возвращения разбирательство без ареста.

Через год после возвращения Каковкин получил реальный срок — три года колонии по делу о присвоении кредита 10 млн руб. Впоследствии срок заменили на условный.