Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США
Россия в июне увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США на $201 млн по сравнению с предыдущим месяцем.
По данным Минфина США, на конец июня России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $4,006 млрд (месяцем ранее - $3,805 млрд). Вложения РФ в долгосрочные бумаги не изменились, а краткосрочные увеличились до $3,701 млрд, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что на фоне антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали в апреле 2018 году почти вдвое (с $96,1 млрд до $48,7 млрд). В мае того же года этот показатель рухнул до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями госдолга США. При этом в 2013 году инвестиции в US Treasuries превышали $150 млрд.
Крупнейшим держателем американских долговых обязательств 25-й месяц подряд стала Япония, которая нарастила вложения на $11,1 млрд (до $1 трлн 277,3 млрд). Вторую строчку занял Китай, который уменьшил портфель US Treasuries на $16,5 млрд (до $1 трлн 61,9 млрд). Третью позицию продолжает занимать Великобритания ($452,9 млрд).
Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июне повысился на $66,8 млрд и составил $7 трлн 202,2 млрд.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто-то до сих пор не верит, что российское правительство работает на США?
холуи. Все делают для супостата, лишь бы супостату было хорошо. Кремлевские пиндосы..
Думаю, вы погорячились. Фунт Стерлингов еще нас всех переживет, рано его хоронить. А если объективно смотреть на события, то и доллар еще поживет и все остальные валюты, мной упомянутые. Не выдавайте желаемое за действительное и не обманывайте себя.
Хозяйну надо помогать.
цивилизуют свои колонии.