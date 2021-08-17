Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США

Россия в июне увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США на $201 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Минфина США, на конец июня России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $4,006 млрд (месяцем ранее - $3,805 млрд). Вложения РФ в долгосрочные бумаги не изменились, а краткосрочные увеличились до $3,701 млрд, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что на фоне антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали в апреле 2018 году почти вдвое (с $96,1 млрд до $48,7 млрд). В мае того же года этот показатель рухнул до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями госдолга США. При этом в 2013 году инвестиции в US Treasuries превышали $150 млрд.

Крупнейшим держателем американских долговых обязательств 25-й месяц подряд стала Япония, которая нарастила вложения на $11,1 млрд (до $1 трлн 277,3 млрд). Вторую строчку занял Китай, который уменьшил портфель US Treasuries на $16,5 млрд (до $1 трлн 61,9 млрд). Третью позицию продолжает занимать Великобритания ($452,9 млрд).

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июне повысился на $66,8 млрд и составил $7 трлн 202,2 млрд.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.08.2021, 01:12
    Гость: кремлевские

    холуи. Все делают для супостата, лишь бы супостату было хорошо. Кремлевские пиндосы..

  3. 18.08.2021, 00:25
    Гость: Из Великобритании

    Думаю, вы погорячились. Фунт Стерлингов еще нас всех переживет, рано его хоронить. А если объективно смотреть на события, то и доллар еще поживет и все остальные валюты, мной упомянутые. Не выдавайте желаемое за действительное и не обманывайте себя.

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