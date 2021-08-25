Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

09:27 25.08.2021

Госдолг России по итогам первых шести месяцев 2021 года вырос на 1,483 триллиона рублей до 20,4 триллиона рублей, или 17,7 процента ВВП, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты.

Как отмечается в документе, рост госдолга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,8 процента.

Внутренний долг вырос на 1,435 триллиона рублей, или на 9,7 процента, до 16,187 триллиона рублей. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась с 77,9 до 79,3 процента.

Внешний долг за данный период вырос на 1,839 миллиарда долларов, или на 3,2 процента, до 58,542 миллиарда долларов. В рублевом эквиваленте этот показатель увеличился 47,871 миллиарда рублей, или на 1,1 процента, до 4,237 триллиона рублей.

На обслуживание госдолга из бюджета за шесть месяцев потратили 506 миллиардов рублей, из них 434,5 миллиарда пошли на внутренний долг.

Как отмечала вице-президент ЦСР Диана Каплинская, уровень госдолга остается на безопасном для финансово-экономической системы России уровне. "Текущий уровень госдолга России является достаточно комфортным для дальнейшего социально-экономического развития и не дает оснований международным рейтинговым агентствам для пересмотра в сторону снижения текущего значения рейтинга страны", - указывала эксперт.