Госдолг России превысил 20 триллионов рублей
Госдолг России по итогам первых шести месяцев 2021 года вырос на 1,483 триллиона рублей до 20,4 триллиона рублей, или 17,7 процента ВВП, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты.
Как отмечается в документе, рост госдолга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,8 процента.
Внутренний долг вырос на 1,435 триллиона рублей, или на 9,7 процента, до 16,187 триллиона рублей. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась с 77,9 до 79,3 процента.
Внешний долг за данный период вырос на 1,839 миллиарда долларов, или на 3,2 процента, до 58,542 миллиарда долларов. В рублевом эквиваленте этот показатель увеличился 47,871 миллиарда рублей, или на 1,1 процента, до 4,237 триллиона рублей.
На обслуживание госдолга из бюджета за шесть месяцев потратили 506 миллиардов рублей, из них 434,5 миллиарда пошли на внутренний долг.
Как отмечала вице-президент ЦСР Диана Каплинская, уровень госдолга остается на безопасном для финансово-экономической системы России уровне. "Текущий уровень госдолга России является достаточно комфортным для дальнейшего социально-экономического развития и не дает оснований международным рейтинговым агентствам для пересмотра в сторону снижения текущего значения рейтинга страны", - указывала эксперт.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отстаёт и в этом. Я даже не говорю про несколько десятков триллионов долга светочи демократии. Россия по этому показателю уступает даже беднейшей стране Европы, Украине, внешний долг которой составляет полтора миллиарда. Полмиллиарда внешнего долга даже семечки по сравнению с состоянием Безоса. Позор.
Иран отдаст России за строительство АЭС в Бушере 500 млн зеленых,тогда будет баланс.
Внешний долг России составляет уже ПОЛМИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ и он РАСТЁТ ПОСТОЯННО!
Хочу отметить. В основном долг внутренний. В статье указан внутренний долг 16 триллионов в рублях, внешний 4,2 триллиона в рублях..
Вот внешний, думаю, это лишнее.. А по внутреннему долгу сейчас во всем мире ситуация близкая.. Тоже в целом не в радость, но помогает кризис пережить, да и можно из внутреннего долга частично инвестировать развитие, если делать это грамотно и честно..
Комментарий официальных лиц просто убивает. Нам этот долг и даром не нужен при наличии у нас немалых резервов. Постоянно растущий долг – тем более. Но... нужно, чтобы зарубежные инвесторы не забывали о нас и чтобы у нас были хорошими рейтинги платёжеспособности. Для этого нужно постоянно заимствовать деньги и аккуратно обслуживать долги. На таких лохов всё и рассчитано: хочешь иметь хорошую финансовую репутацию в серьёзном мировом сообществе – тогда плати регулярно дань за это.