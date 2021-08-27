В Германии предложили «Газпрому» продать «Северный поток – 2»

19:20 27.08.2021

Немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать «Северный поток — 2», чтобы обойти правила Евросоюза, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление политиков.

Как сообщается, в нём сказано, что газопровод может быть продан другому сертифицированному оператору в качестве последнего варианта обхода газовой директивы ЕС, пишет RT.

Суть газовой директивы заключается в том, что входящий на территорию ЕС трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо та его часть, которая находится на территории блока, должна принадлежать сторонней компании.

По мнению чиновников, одной из проблем, с которой столкнется нынешний оператор газопровода Nord Stream 2 AG, являются разногласия по условиям разделения эксплуатации трубопровода и доставки газа. При этом уточняется, что именно продажа СП-2 другому сертифицированному оператору позволит обойти газовую директиву ЕС, отмечают «Известия».