В Германии предложили «Газпрому» продать «Северный поток – 2»
Немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать «Северный поток — 2», чтобы обойти правила Евросоюза, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление политиков.
Как сообщается, в нём сказано, что газопровод может быть продан другому сертифицированному оператору в качестве последнего варианта обхода газовой директивы ЕС, пишет RT.
Суть газовой директивы заключается в том, что входящий на территорию ЕС трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо та его часть, которая находится на территории блока, должна принадлежать сторонней компании.
По мнению чиновников, одной из проблем, с которой столкнется нынешний оператор газопровода Nord Stream 2 AG, являются разногласия по условиям разделения эксплуатации трубопровода и доставки газа. При этом уточняется, что именно продажа СП-2 другому сертифицированному оператору позволит обойти газовую директиву ЕС, отмечают «Известия».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ответ Сидорову. Вы совсем не следите за европейской политикой.
"..Главный босс в Европе" конечно Незалежная, только она
может "жерстко" говорить с Америкой.
Европа, вам ехать или шашечки.
"...продажа СП-2 другому сертифицированному оператору",
фу как пошло, надо предложить МЛАДШЕМУ БРАТУ, т.е.
незалежной в виде бесплатного подарка.
Ну а если нет, так нет. Пускай Европа покупает
сжиженный газ у нас (USA), продадим не оставим
в холоде, но дороже.
Трубу продать, а газ продовать китайцам и индусам?
Трубу разобрать,продать на металолом. Пусть кизяком топятся или майданутые с поляками по своим трубам газ пук-пук пускают. Возродить хим.пром.
смена правил в ходе игры,честный запад.Еще за транзит платить будем,виват ВВП!