Заключение договора со службой доставки СДЭК

Актуальное предложение от СДЭК

СДЭК – известная компания по перевозке грузов в короткие сроки в самые отдаленные точки страны. Если вы предприниматель и регулярно сталкиваетесь с необходимостью отправить документы или товары именно этой фирмой, то для вас разработан особый комплекс услуг – фулфилмент СДЭК.

Преимущества заключения договора.

  • Скидка на перевозки 40%;
  • Контроль доставки в срок. Оператор самостоятельно проследит, чтобы отправление дошло до получателя в указанное время;
  • Выгодные условия для предпринимателей;
  • Экономия денег и времени;
  • Фиксированная стоимость хранения посылок, возможность наложенного платежа.

Фулфилмент – посредничество в лице перевозчика, который принимает на себя все обязанности логистической службы: контроль транспортировки, хранения, маркировки. Оплата за отправления производится раз в месяц, что очень удобно для людей с ограниченным временем.

Фулфилментом пользуются популярные интернет – магазины, которые заботятся о том, чтобы отправление вовремя нашло своего получателя.

Как устанавливается цена?

Стоимость каждой посылки рассчитывается индивидуально и зависит от габаритов товара и места, в которое необходимо осуществить доставку. От этой суммы вычитается 40%. И только потом добавляется установленная стоимость хранения и сборки заказов. Итоговая цена является привлекательной не только для начинающих, но и для продвинутых предпринимателей.

Особенности фулфилмента.  

Заключить договор с транспортной компанией могут не только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Самозанятые также имеют возможность подписать выгодную сделку. Условия по программам схожи, кроме процента за наложенный платеж. Люди, работающие исключительно на себя, выплачивают 5%, в то время, как другие вышеупомянутые категории граждан 3%.

Физическое лицо может получить такую услугу только в одном случае – официальное признание самозанятости.

Что необходимо сделать для подключения?

Для того, чтобы подключить специальное предложение, необходимо перейти на удобный и лаконичный сайт https://cdek.promo и заполнить анкету. В ней указывается вся необходимая информация о компании, которая нуждается в услугах СДЭКа. Следующий шаг - в личном кабинете предстоит активировать фулфилмент и заполнить данные о товарах и их поступлениях.

Стать участником программы можно в короткие сроки. СДЭК заботится не только о вашем времени, но и о важности отправлений.

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