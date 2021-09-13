ЦБ убивает инвестиционную активность в реальном секторе

Сергей Глазьев: «Эта крайне вредная для развития экономики и разорительная для государственного бюджета, но сверхприбыльная для руководителей банковского сектора и финансовых спекулянтов политика последовательно проводится нынешним советом директоров Банка России уже около десятилетия»

Очередное повышение Банком России ключевой ставки ухудшает условия кредитования реального сектора экономики, большая часть отраслей которого имеет рентабельность ниже рыночной ставки процента.

Регулирование денежного рынка устроено Банком России таким образом, что ключевая ставка задает нижний предел для формирования процентных ставок в банковском секторе и нормы доходности на финансовом рынке. Когда ЦБ поднимает ключевую ставку, автоматически происходит удорожание кредита и заимствований, что выгодно банкам и финансовым спекулянтам, но убивает инвестиционную и инновационную активность в реальном секторе.

Руководство Банка России мотивирует повышение ключевой ставки необходимостью борьбы с инфляцией, рассчитывая на сокращение конечного спроса и снижения за счет этого потребительских цен. Но этот краткосрочный эффект сопровождается снижением кредитования инвестиций и сокращением объемов производства, что в скором времени оборачивается ростом издержек и падением технического уровня производства, а значит и снижением конкурентоспособности экономики. Через три года после существенного повышения ключевой ставки это влечет девальвацию рубля, которая порождает очередную инфляционную волну.

Нынешнее руководство ЦБ в ответ на это снова взвинчивает ключевую ставку, вгоняя экономику в следующий порочный круг сжатия кредита — падения инвестиционной активности — деградации технического уровня — снижения конкурентоспособности — девальвации.

Побочными следствиями этой осуществляемой по рекомендациям Вашингтонских финансовых организаций политики являются волны массовых банкротств жизнеспособных предприятий с каждым раундом повышения ключевой ставки, рост безработицы, переток капитала из реального сектора экономики в финансовый, избыточные расходы государства и предприятий на обслуживание облигаций. При этом устойчивая стабилизация экономики не достигается, так как ее деградация, а также хронический отток капитала и умов не позволяют добиться устойчивого экономического роста.

Эта крайне вредная для развития экономики и разорительная для государственного бюджета, но сверхприбыльная для руководителей банковского сектора и финансовых спекулянтов политика последовательно проводится нынешним советом директоров Банка России уже около десятилетия. Ущерб от ее проведения составляет около 30 трлн руб. недопроизведенного ВВП, свыше 15 трлн руб. несделанных инвестиций, много тысяч обанкротившихся жизнеспособных предприятий, продолжающееся более 7 лет падение доходов населения. За это провальное по вине Банка России десятилетие Китай более чем удвоил объем производимой продукции, а среднедушевые доходы населения превысили российские.

Имея гигантские ресурсы для экономического рывка, Россия используется из-за проводимой денежной политики в качестве донора капитала, умов и природных ресурсов. Никакие национальные проекты не могут дать серьезного эффекта для развития экономики, пока денежная политика не будет приведена в соответствие с поставленными Президентом России целями опережающего развития экономики на основе нового технологического уклада. Если это сделать в соответствии с рекомендациями ученых-экономистов РАН, то темпы ежегодного прироста российского ВВП могли бы составлять от 5 до 10%.