Рубль вошел в топ-20 популярных валют впервые за последние 5 лет

Рубль впервые с 2016 года вошел в число 20 самых популярных мировых валют,  пишет РИА Новости со ссылкой на данные межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

Согласно предоставленным данным, по итогам июня доля рубля в международных расчетах составила 0,18%.

В топ-5 самых популярных валют в мире, по данным SWIFT входят:

американский доллар — 39,38%;
евро — 38,43%;
британский фунт стерлингов — 5,99%;
японская йена — 2,74%;
китайский юань — 2,19%.

По мнению экспертов, рубль вошел в рейтинг топ-20 за счет его активного продвижения в качестве средства международных расчетов с российскими торговыми партнерами. Параллельно с этим доля доллара в общем объеме международных платежей постепенно снижается на фоне отказа некоторых стран от американской валюты. Учитывая относительно небольшую долю рубля в международных расчетах, даже незначительное изменение показателя более "тяжеловесных" валют может существенно повлиять на место рубля в рейтинге. Однако в ближайшем будущем доллар и евро вряд ли существенно сократят свое участие в глобальных транзакциях, отмечают они.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.09.2021, 19:23
    Гость: blog2038,.

    Советский рубль никогда не менялся - написать в газете Правда можно было что угодно.

  2. 14.09.2021, 19:20
    Гость: blog2038,.

    "Рубль вошел в топ-20 популярных валют впервые за последние 5 лет"
    ---
    Популярных где?

  3. 14.09.2021, 18:57
    Гость: ЫАРВЫЫВПОЛ

    НЕ ТОТ РУБЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗА ПОЛОВИНУ СОВЕНТСКОГО РУБЛЯ В КОНЦЕ СССР ДАВАЛИ ДОЛЛАР.

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