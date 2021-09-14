Рубль вошел в топ-20 популярных валют впервые за последние 5 лет
Рубль впервые с 2016 года вошел в число 20 самых популярных мировых валют, пишет РИА Новости со ссылкой на данные межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.
Согласно предоставленным данным, по итогам июня доля рубля в международных расчетах составила 0,18%.
В топ-5 самых популярных валют в мире, по данным SWIFT входят:
американский доллар — 39,38%;
евро — 38,43%;
британский фунт стерлингов — 5,99%;
японская йена — 2,74%;
китайский юань — 2,19%.
По мнению экспертов, рубль вошел в рейтинг топ-20 за счет его активного продвижения в качестве средства международных расчетов с российскими торговыми партнерами. Параллельно с этим доля доллара в общем объеме международных платежей постепенно снижается на фоне отказа некоторых стран от американской валюты. Учитывая относительно небольшую долю рубля в международных расчетах, даже незначительное изменение показателя более "тяжеловесных" валют может существенно повлиять на место рубля в рейтинге. Однако в ближайшем будущем доллар и евро вряд ли существенно сократят свое участие в глобальных транзакциях, отмечают они.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Советский рубль никогда не менялся - написать в газете Правда можно было что угодно.
"Рубль вошел в топ-20 популярных валют впервые за последние 5 лет"
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Популярных где?
НЕ ТОТ РУБЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗА ПОЛОВИНУ СОВЕНТСКОГО РУБЛЯ В КОНЦЕ СССР ДАВАЛИ ДОЛЛАР.
Ага. Такая популярная, что ее нигде в мире не берут.
Лезущий, ты об чем?