"Рубль вошел в топ-20 популярных валют впервые за последние 5 лет"

09:40 14.09.2021

Рубль впервые с 2016 года вошел в число 20 самых популярных мировых валют, пишет РИА Новости со ссылкой на данные межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

Согласно предоставленным данным, по итогам июня доля рубля в международных расчетах составила 0,18%.

В топ-5 самых популярных валют в мире, по данным SWIFT входят:

американский доллар — 39,38%;

евро — 38,43%;

британский фунт стерлингов — 5,99%;

японская йена — 2,74%;

китайский юань — 2,19%.

По мнению экспертов, рубль вошел в рейтинг топ-20 за счет его активного продвижения в качестве средства международных расчетов с российскими торговыми партнерами. Параллельно с этим доля доллара в общем объеме международных платежей постепенно снижается на фоне отказа некоторых стран от американской валюты. Учитывая относительно небольшую долю рубля в международных расчетах, даже незначительное изменение показателя более "тяжеловесных" валют может существенно повлиять на место рубля в рейтинге. Однако в ближайшем будущем доллар и евро вряд ли существенно сократят свое участие в глобальных транзакциях, отмечают они.