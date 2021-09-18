Для малого бизнеса придумали новый налоговый режим
Российские власти запланировали на 2022 год «эксперимент» по введению нового налогового режима для малого бизнеса в расчете вывести из тени еще больше людей, сообщает Finanz.ru.
ИП и микропредприятиям, где работают не больше пяти человек, увеличат ставку налога, но при этом отменят социальные взносы в ПФР, фонд ОМС и фонд социального страхования.
Если налоговой базой выбран доход, то ставка налога с 6% увеличится до 7-8%. Если доходы за вычетом расходов - с 15% до 20%.
При этом ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных банков и кассовых аппаратов. Сдавать отчетность, вести налоговый и бухгалтерский учет не придется.
Новый налоговый режим ударит прежде всего по ИП-одиночкам: сейчас они платят 6%, и в эту ставку включены соцвзносы (на их сумму делается налоговый вычет). При новой системе придется просто платить больше на 1-2 процентного пункта.
Переход на новый режим будет выгоден предприятиям с большой долей расходов на зарплату, и наоборот - невыгоден компаниям с низкими расходами на ФОТ, так как по действующей упрощенной системе налогообложения ставки ниже, отмечает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.
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Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.
После того как ФНС под предлогом помощи предприятиям, пострадавшим от кононовирусной инфекции мародерски содрала по 12130 р соц.взносов, 750 тысяч предприятий вообще закрылись, а миллионы ушли в ноль. Новый режим позволит удержать последних от закрытия...
Тогда долой иго, нужно вернуть Царя
В сети на Ютубе ходят ролики Анастасии Татуловой занимающейся бизнесом. Предпринимаетель выступала на Петербургском экономическом форуме и размазала всю сегодняшнюю политику лже-либералов в сфере бизнеса. Бизнес целенаправленно душится, нет доступных кредитов, нет никакой поддержки со стороны государства. При этом космополиты во власти всякий раз запускают свои лживые байки - ХВАТИТ КОШМАРИТЬ БИЗНЕС.
Главный враг России это внутренний враг. В результате оккупированная дегенеративным меньшинством Россия беззастенчиво грабится и разрушается "либеральной кастой", троцкистами и космполитами всех мастей, которые никогда не имели государственного мышления. В построенной нашими предками России добиваются остатки промышленности.
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Идет целенаправленная политика превращения страны в сырьевую колонию Запада. Нас не только лишили национальных богатств, но и пытаются лишить нашего русского национального самосознания. Главное для них не допускать доминирования русских в структурах власти. Как огня они боятся роста самосознания русского народа, вдруг русские раскроют всю их тайную конспирологию против страны и народа.