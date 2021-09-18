Для малого бизнеса придумали новый налоговый режим

13:04 18.09.2021

Российские власти запланировали на 2022 год «эксперимент» по введению нового налогового режима для малого бизнеса в расчете вывести из тени еще больше людей, сообщает Finanz.ru.

ИП и микропредприятиям, где работают не больше пяти человек, увеличат ставку налога, но при этом отменят социальные взносы в ПФР, фонд ОМС и фонд социального страхования.

Если налоговой базой выбран доход, то ставка налога с 6% увеличится до 7-8%. Если доходы за вычетом расходов - с 15% до 20%.

При этом ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных банков и кассовых аппаратов. Сдавать отчетность, вести налоговый и бухгалтерский учет не придется.

Новый налоговый режим ударит прежде всего по ИП-одиночкам: сейчас они платят 6%, и в эту ставку включены соцвзносы (на их сумму делается налоговый вычет). При новой системе придется просто платить больше на 1-2 процентного пункта.

Переход на новый режим будет выгоден предприятиям с большой долей расходов на зарплату, и наоборот - невыгоден компаниям с низкими расходами на ФОТ, так как по действующей упрощенной системе налогообложения ставки ниже, отмечает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

