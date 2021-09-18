В Европе призвали расследовать причастность «Газпрома» к росту цен на газ

11:01 18.09.2021

Более 40 депутатов Европейского парламента обратились к Еврокомиссии с призывом расследовать роль «Газпрома» в росте цен на газ в Европе. Авторы обращения подозревают российскую компанию в манипулировании рынком и нарушении норм ЕС в области конкуренции, пишет «Коммерсант».

«Мы призываем Еврокомиссию срочно начать расследование в отношении вероятного и осознанного манипулирования рынком со стороны "Газпрома" и возможного нарушения действующих в ЕС правил конкуренции»,— говорится в обращении депутатов.

В Европарламенте 705 депутатов. Обращение подали евродепутаты из Польши и государств Балтии.

Цена газа в Европе в начале сентября достигала рекордных значений, 15 сентября показатель превысил $950 за 1 тыс. куб. м. Рост цен в энергетическом секторе в наибольшей степени сказался на повышении потребительских цен в еврозоне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отрицал причастность России к росту европейских цен на газ.