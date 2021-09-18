В Европе призвали расследовать причастность «Газпрома» к росту цен на газ
Более 40 депутатов Европейского парламента обратились к Еврокомиссии с призывом расследовать роль «Газпрома» в росте цен на газ в Европе. Авторы обращения подозревают российскую компанию в манипулировании рынком и нарушении норм ЕС в области конкуренции, пишет «Коммерсант».
«Мы призываем Еврокомиссию срочно начать расследование в отношении вероятного и осознанного манипулирования рынком со стороны "Газпрома" и возможного нарушения действующих в ЕС правил конкуренции»,— говорится в обращении депутатов.
В Европарламенте 705 депутатов. Обращение подали евродепутаты из Польши и государств Балтии.
Цена газа в Европе в начале сентября достигала рекордных значений, 15 сентября показатель превысил $950 за 1 тыс. куб. м. Рост цен в энергетическом секторе в наибольшей степени сказался на повышении потребительских цен в еврозоне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отрицал причастность России к росту европейских цен на газ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Занесли этих паршивцев в список невъездных?
"Старик Хоттабыч" - это ты?!
Россияне проголосовали за поправки к Конституции в 2020 году. Изучай внимательно текст с поправками. Теперь Запад получит смачную дулю!
Уверен, что это всё уже есть.
Другое дело, что гнать газ из Бреста в Пекин когда такой же есть в Уренгое не совсем рентабельно - "тут же" не работает.
"Индересно а США за какую цену продавали бы ЕЕ 1 тыс. куб.газа ? Может кто то подскажет?"
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Мне лень искать, но если вам действительно интересно - все цены публикуются на всех фондовых биржах мира, наверно даже на российской.