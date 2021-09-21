Минэкономразвития подготовило помесячный прогноз по курсу рубля

15:00 21.09.2021

Минэкономразвития включило помесячный прогноз по курсу российского рубля в обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Его приводит РБК.

Согласно документу, по итогам сентября средний курс составит 73,1 руб. за доллар (73,5 руб. по итогам третьего квартала 2021 года), затем валюта начнет укрепляться до 72,7 руб. в октябре, 72,3 руб. в ноябре и 71,9 руб. в декабре. Министерство ждет курс рубля на уровне 72,3 руб. за доллар в среднем за четвертый квартал и 73,6 руб. за весь 2021 год.

На динамику российской валюты в первом полугодии 2021 года повлияло расширение положительного сальдо текущего счета (в январе—июне его профицит вырос на 72%, до $43,1 млрд), отмечается в прогнозе. По итогам всего года с учетом наращивания экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+ и стабилизации динамики импорта Минэкономразвития ожидает профицит текущего счета на уровне $95,4 млрд (5,6% ВВП).

С другой стороны «стабилизирующее влияние на динамику курса» оказывали операции Министерства финансов по покупке иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом, говорится в докумете. Всего Минфин купил валюту на $14,3 млрд. Влияли на рубль также и «временные факторы, связанные с ожиданиями и настроениями участников финансового рынка». «По мере исчерпания указанных факторов до конца года ожидается дальнейшее умеренное укрепление рубля», — отмечают в Минэке.

В 2022 году ведомство ждет укрепления рубля относительно 2021 года до 72,1 руб. за доллар. В целом в течение 2022-го ведомство закладывает незначительное отклонение от этой величины в пределах 30 коп. В 2023 году Минэк прогнозирует ослабление курса с 72,4 руб. за доллар до 73 руб. и средний курс за год на уровне 72,7 руб. В 2024-м курс ослабнет до 73,6 руб. за доллар за год.