Миллиардеры уговорили Мишустина не повышать налог на прибыль

22:38 23.09.2021

Правительству удалось согласовать с представителями крупного бизнеса компромиссное решение по увеличению налоговой нагрузки на металлургию и горно-добывающую отрасль, сообщил в четверг глава кабмина Михаил Мишустин.

По итогам встречи, на которую, по данным «Интерфакса», приехали лично миллиардеры Роман Абрамович (Evraz, состояние 14,5 млрд долларов), Владимир Потанин («Норникель», 27 млрд долларов), Алексей Мордашов («Северсталь», 29,1 млрд долларов), Владимир Лисин (НЛМК, 26,2 млрд долларов), было решено отказаться от планов увеличить налог на прибыль для компаний, которые в последние годы направляли деньги акционерам, а не на инвестиции.

Бизнес и правительство договорились отложить обсуждение этого налога как минимум до 2023 года, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, также присутствовавший на переговорах.

Минфин предлагал поднять ставку с 20% до 35%, рассчитывая пополнить бюджет за счет «Норникеля», «Евраза», «Северстали» и НЛМК, которые за последние пять лет направили на дивиденды 34,5 млрд долларов, напоминает Finanz.ru.

