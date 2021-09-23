Миллиардеры уговорили Мишустина не повышать налог на прибыль

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Правительству удалось согласовать с представителями крупного бизнеса компромиссное решение по увеличению налоговой нагрузки на металлургию и горно-добывающую отрасль, сообщил в четверг глава кабмина Михаил Мишустин.

По итогам встречи, на которую, по данным «Интерфакса», приехали лично миллиардеры Роман Абрамович (Evraz, состояние 14,5 млрд долларов), Владимир Потанин («Норникель», 27 млрд долларов), Алексей Мордашов («Северсталь», 29,1 млрд долларов), Владимир Лисин (НЛМК, 26,2 млрд долларов), было решено отказаться от планов увеличить налог на прибыль для компаний, которые в последние годы направляли деньги акционерам, а не на инвестиции.

Бизнес и правительство договорились отложить обсуждение этого налога как минимум до 2023 года, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, также присутствовавший на переговорах.

Минфин предлагал поднять ставку с 20% до 35%, рассчитывая пополнить бюджет за счет «Норникеля», «Евраза», «Северстали» и НЛМК, которые за последние пять лет направили на дивиденды 34,5 млрд долларов, напоминает Finanz.ru.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.09.2021, 02:33
    Гость: этот упырь

    абормович давно уже должен сидеть на нарах, бандит и вор. Либо как немцу - пулю в лоб и все, хана. Так нет же, упырь, в лондонах отсиживается, главный чукча страны..

  2. 24.09.2021, 02:27
    Гость: да, нет

    они уже обкладывают данью крохотные банковские вклады пенсионеров.. Этот жирный постарался, новый дружок гаранта..

  3. 24.09.2021, 01:50
    Гость: Евгений В

    Сколько откупных заплатили, наверноеуже и ежегодная такса выработалсь за два десятилетияесть? Сколько ежегодно уговаривали Медведева и думу, теперь после "победы" на выборах Мишустина и думу. Путин за то, что сяитает налоги на прибыль "не эффективными" идет отдельной строкой.

  4. 24.09.2021, 01:33
    Гость: :-)

    17000 рублей это средний класс? На гривни это меньше 6000... Похоже вас за баранов держат!

Все комментарии (25)
Выбор читателей
«Что прячут господа демократы и либералы от глаз народа и исследователей, но регулярно вбрасывают термин "сталинские репрессии" и приводят страшные цифры как страшное пугало?»
© KM.RU, Михаил Попов
Скончалась судья, заменившая Навальному условный срок на реальный
Выборы в Государственную Думу
«Никто и никогда не сможет дискредитировать российские выборы, если партия власти и сама власть их не дискредитируют»
США ограбили Европу в «благодарность» за разрыв контрактов с Россией
Избранное
Кинопремьера «Курчатов»: Я отвечаю, завтра не будет радиации!
Сергей Черняховский. Суд над кастовой безнаказанностью
«Эрдоган, как и Путин, тоже читал Киплинга. И видя, что "конкурент по роли" слабеет, сам решил подхватить падающее знамя спасителя цивилизации и белой расы»
«У собак конура интереснее»: в каких условиях прозябают погорельцы в России
Ответственность поручителя по кредиту
Декабрь 1916 года: агония старого мира
«И, конечно, подпевать лучше хором». Российские гимн и флаг станут модными
Есть над чем задуматься: Минск поднимает вопрос о признании геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны
Знакомство с минимализмом: 4 главных вопроса для осознанных покупок
«Если ближайшее окружение Путина и он сам желают раз и навсегда разрушить майданные технологии, то главный удар нужно наносить не по молодёжной массовке, а по элите»
Вячеслав Рудников: «Предлагаю медикам исследовать профессиональную болезнь российских судей - внезапные приступы слепоглухоты. Тревожные признаки наблюдаю у московского арбитражного судьи Евгения Пахомова: не видеть факты, не слышать аргументы»