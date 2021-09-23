Миллиардеры уговорили Мишустина не повышать налог на прибыль
Правительству удалось согласовать с представителями крупного бизнеса компромиссное решение по увеличению налоговой нагрузки на металлургию и горно-добывающую отрасль, сообщил в четверг глава кабмина Михаил Мишустин.
По итогам встречи, на которую, по данным «Интерфакса», приехали лично миллиардеры Роман Абрамович (Evraz, состояние 14,5 млрд долларов), Владимир Потанин («Норникель», 27 млрд долларов), Алексей Мордашов («Северсталь», 29,1 млрд долларов), Владимир Лисин (НЛМК, 26,2 млрд долларов), было решено отказаться от планов увеличить налог на прибыль для компаний, которые в последние годы направляли деньги акционерам, а не на инвестиции.
Бизнес и правительство договорились отложить обсуждение этого налога как минимум до 2023 года, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, также присутствовавший на переговорах.
Минфин предлагал поднять ставку с 20% до 35%, рассчитывая пополнить бюджет за счет «Норникеля», «Евраза», «Северстали» и НЛМК, которые за последние пять лет направили на дивиденды 34,5 млрд долларов, напоминает Finanz.ru.
Комментарии читателей Оставить комментарий
абормович давно уже должен сидеть на нарах, бандит и вор. Либо как немцу - пулю в лоб и все, хана. Так нет же, упырь, в лондонах отсиживается, главный чукча страны..
они уже обкладывают данью крохотные банковские вклады пенсионеров.. Этот жирный постарался, новый дружок гаранта..
Сколько откупных заплатили, наверноеуже и ежегодная такса выработалсь за два десятилетияесть? Сколько ежегодно уговаривали Медведева и думу, теперь после "победы" на выборах Мишустина и думу. Путин за то, что сяитает налоги на прибыль "не эффективными" идет отдельной строкой.
17000 рублей это средний класс? На гривни это меньше 6000... Похоже вас за баранов держат!
"идёт навстречу"!!!