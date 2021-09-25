Путин потребовал снизить бедность в России до минимума
Необходимо свести к минимуму уровень бедности в России, заявил президент страны Владимир Путин на встрече по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Он также призвал повысить уровень здравоохранения и образования.
«Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей»,— цитирует президента «Коммерсант».
Глава государства также поздравил «Единую Россию» с победой на выборах в Госдуму. Увеличение числа фракций в Госдуме, по его мнению, говорит о развитии демократии в России, о демократичности избирательных правил и процедур.
По официальным данным ЦИКа, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата (на 19 меньше, чем после выборов 2016 года), КПРФ — 57 (плюс 15 мест) «Справедливая Россия — За правду» — 27 (плюс 4 мандата), ЛДПР — 21 (минус 18 мест) и впервые прошедшая в Думу партия «Новые люди» — 13.
Комментарии читателей Оставить комментарий
— Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один…
— …Стоять за свободную личность.
Гапуся (в сторону, бабам): — Значит, будут грабить.
Для начала рептилоидов из власти и СМИ убери.. иначе швах всем пожеланиям.
Вовик напоминает старшину из анекдота:
- Старшина! Остановите поезд!
- Поезд, стой! Раз-два!
Народ над ним давно животики надрывает, а ему хоть бы хны.
Опять очередная ханжеская, как всегда, ложь на фоне обогащения своего коррупционного клана. Выше низости для власти, чем богатеть на несчастьях народа нет. У этой власти совести ни на грошь. Трудовой народ задавлен несметными налогами и полицейскими силами, на содержание которых денег Путин не жалеет. Он считает, что они обеспечат его безопасность. Напрасно. Из истории известно, что чем выше деспотизм власти, тем быстрее она идет к своему концу. Последние позорнве выборы это четко показали.
Был у нас такой "борец с бедностью и царизьмом" Емелька Пугачёв, завербованный, как сейчас говорят, "западными спецслужбами", но генералы Суворов и Михельсон прихлопнули этого гада ... А потом башку ему топором отрубили на Болотной площади ... Ну а теперь там сварганил огромную "скульптуру" в виде "какашки"! Гарант это видел!?