Путин потребовал снизить бедность в России до минимума

19:36 25.09.2021

Необходимо свести к минимуму уровень бедности в России, заявил президент страны Владимир Путин на встрече по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Он также призвал повысить уровень здравоохранения и образования.

«Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей»,— цитирует президента «Коммерсант».

Глава государства также поздравил «Единую Россию» с победой на выборах в Госдуму. Увеличение числа фракций в Госдуме, по его мнению, говорит о развитии демократии в России, о демократичности избирательных правил и процедур.

По официальным данным ЦИКа, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата (на 19 меньше, чем после выборов 2016 года), КПРФ — 57 (плюс 15 мест) «Справедливая Россия — За правду» — 27 (плюс 4 мандата), ЛДПР — 21 (минус 18 мест) и впервые прошедшая в Думу партия «Новые люди» — 13.