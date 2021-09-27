Россия не будет повышать цены на газ и электроэнергию для Приднестровья

19:34 27.09.2021

Тарифы на газ и услуги ЖКХ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике не повысятся, заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский в понедельник на совещании в правительстве по итогам своего визита в Москву.

"Вся поставка и распределение энергоносителей в Приднестровье будут осуществляться на прежних условиях, исходя из чего цены на газ, электроэнергию, стоимость услуг ЖКХ повышаться не будут ни в этом году, ни в следующем. В Москве мы достигли договоренностей по этому поводу", - цитирует Красносельского "Интерфакс".

Вадим Красносельский побывал в Москве на прошлой неделе. В настоящее время он является основным претендентом на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики, которые состоятся 12 декабря.