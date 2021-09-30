Крупнейшим получателем «скрытых» кредитов от Китая оказалась Россия

21:47 30.09.2021

Крупнейшим получателем «скрытых» кредитов от Китая за 2000-2017 годы оказалась Россия — 125 миллиардов долларов. Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на доклад американской исследовательской лаборатории AidData.

Кредиты называются скрытыми, поскольку большая часть из них не учитывается международными рейтинговыми агентствами.

Общий размер «скрытых» долгов стран перед Китаем за 17 лет составил 385 миллиардов долларов. Вслед за Россией в списке крупных заемщиков находятся Венесуэла (85,5 миллиарда долларов), Ангола (40,66 миллиарда долларов), Бразилия и Казахстан (по 39 миллиардов долларов).