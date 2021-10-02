Узбекистан планирует выращивать сельхозкультуры в России для своих нужд
Минсельхоз Узбекистана обсуждает с коллегами из России возможность предоставления сельхозземель на территории РФ для выращивания сельскохозяйственной продукции для потребностей внутреннего рынка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Узбекистана.
Министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев и замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин обсудили в онлайн-режиме вопросы предоставления сельхозземель на территории России узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов агрокультур.
"На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тысяч гектаров для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан", - сказал Ходжаев в ходе переговоров.
Как сообщается, рассматриваются те сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия: масличные культуры, соя, пшеница.
По словам главы ведомства, в перспективе речь идет о значительном расширение таких площадей. "Мы выражаем заинтересованность в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300-500 тысяч гектаров, а в перспективе - до 1 миллиона гектаров", - отметил Ходжаев.
В свою очередь, Левин сообщил, что в настоящее время в России имеется порядка 8-13 миллионов гектаров земель для введения в сельхозоборот, и 23 субъекта РФ уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я бы хоть завтра пошёл заниматься сельским хозяйством Но если вы в курсе то вас может ограбить любой а вы даже пристрелить его не имеете права на своей земле
Неспроста собрались завозить чартерными поездами.
Если кто то вякнет против ,то поборники "самой мирной религии" быстро покажут кто в доме хозяин.
У них тееперь численное превосходство будет
Совсем охренели чиновники?! Интерес узбеков то понятен. А кто заплатит за амортизацию наших земель?! За их истощение и дальнейшее бесплодие?! Да за одни такие проекты все руководство Минсельхоза застуживает расстрельных статей. Измена Родине, как не крути!!!
" Русские станут изгоями на своей собственной земле" - наконец то вы стали это понимать. Я уж 30 лет об этом говорю. Итак уже набрали миллионы мигрвнтов а их вообще не надо было пускать в Россию.
Возьми гектарчик и себя прокорми и узбекам не дай. Аренда копейки 8-10 тыр в год