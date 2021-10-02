Узбекистан планирует выращивать сельхозкультуры в России для своих нужд

Минсельхоз Узбекистана обсуждает с коллегами из России возможность предоставления сельхозземель на территории РФ для выращивания сельскохозяйственной продукции для потребностей внутреннего рынка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Узбекистана.

Министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев и замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин обсудили в онлайн-режиме вопросы предоставления сельхозземель на территории России узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов агрокультур.

"На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тысяч гектаров для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан", - сказал Ходжаев в ходе переговоров.

Как сообщается, рассматриваются те сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия: масличные культуры, соя, пшеница.

По словам главы ведомства, в перспективе речь идет о значительном расширение таких площадей. "Мы выражаем заинтересованность в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300-500 тысяч гектаров, а в перспективе - до 1 миллиона гектаров", - отметил Ходжаев.

В свою очередь, Левин сообщил, что в настоящее время в России имеется порядка 8-13 миллионов гектаров земель для введения в сельхозоборот, и 23 субъекта РФ уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.10.2021, 16:02
    Гость: такс

    Я бы хоть завтра пошёл заниматься сельским хозяйством Но если вы в курсе то вас может ограбить любой а вы даже пристрелить его не имеете права на своей земле

  2. 02.10.2021, 15:55
    Гость: Дед

    Неспроста собрались завозить чартерными поездами.
    Если кто то вякнет против ,то поборники "самой мирной религии" быстро покажут кто в доме хозяин.
    У них тееперь численное превосходство будет

  3. 02.10.2021, 15:41
    Гость: Гость

    Совсем охренели чиновники?! Интерес узбеков то понятен. А кто заплатит за амортизацию наших земель?! За их истощение и дальнейшее бесплодие?! Да за одни такие проекты все руководство Минсельхоза застуживает расстрельных статей. Измена Родине, как не крути!!!

  4. 02.10.2021, 15:28
    Гость: русский душанбинец

    " Русские станут изгоями на своей собственной земле" - наконец то вы стали это понимать. Я уж 30 лет об этом говорю. Итак уже набрали миллионы мигрвнтов а их вообще не надо было пускать в Россию.

  5. 02.10.2021, 14:47
    Гость: А ты не стесняйся

    Возьми гектарчик и себя прокорми и узбекам не дай. Аренда копейки 8-10 тыр в год

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© KM.RU, Алексей Белкин
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