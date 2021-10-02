Узбекистан планирует выращивать сельхозкультуры в России для своих нужд

11:11 2.10.2021

Минсельхоз Узбекистана обсуждает с коллегами из России возможность предоставления сельхозземель на территории РФ для выращивания сельскохозяйственной продукции для потребностей внутреннего рынка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Узбекистана.

Министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев и замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин обсудили в онлайн-режиме вопросы предоставления сельхозземель на территории России узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов агрокультур.

"На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тысяч гектаров для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан", - сказал Ходжаев в ходе переговоров.

Как сообщается, рассматриваются те сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия: масличные культуры, соя, пшеница.

По словам главы ведомства, в перспективе речь идет о значительном расширение таких площадей. "Мы выражаем заинтересованность в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300-500 тысяч гектаров, а в перспективе - до 1 миллиона гектаров", - отметил Ходжаев.

В свою очередь, Левин сообщил, что в настоящее время в России имеется порядка 8-13 миллионов гектаров земель для введения в сельхозоборот, и 23 субъекта РФ уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта.