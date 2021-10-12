Срочно нужны деньги? Обратитесь в МФО!

14:39 12.10.2021

К сожалению, очень часто люди попадают в ситуации, которые неблагоприятным образом сказываются на бюджете.

И никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств. Что делать в случае, когда срочно нужны деньги? Если вы до сих пор не знаете, что такое микрозайм, то советуем изучить эту тему прямо сейчас.

Итак, начнём с того, что такое микрозайм. Микрозайм - это одна из разновидностей займа, регламентированный главой 42 ГК РФ. Почему же они так привлекают не только физические лица,но и юридические? Ответ прост: порядок оформления микрозайм гораздо проще, чем получение кредита в банке и заемщику практически невозможно услышать отказ. Выдают микрозаймы в виде наличных средств практически всем лицам,однако, будьте готовы к высоким процентным ставкам. Так же, можно воспользоваться услугами агрегатора микрозаймов. Он помогает подобрать идеальный персональный вариант получения заявки на деньги в руки.

Что такое МФО?

МФО-это микрофинансовая организация, занимающейся микрофинансированием. Там одобрят эту процедуру быстро,не смотря на кредитную банковскую историю и предыдущую хозяйственную деятельность.

Чем отличается МФО от банка?

Пожалуй, самое главное отличие МФО от банка заключается в том, что у первого нет статуса кредитно-финансовой организации. Как говорилось раннее, есть два принципиально важных момента, которые разграничивают эти системы друг от друга. В отличие от банка,МФО выдаёт микрозаймы без детальной проверки заёмщика. Заемщику лишь необходимо выплатить как можно раньше займ, при этом стараясь не заплатить бешенный процент микрофинансовой организации (от 0,5 до 1,5% от суммы в день).

Есть ли способ понять, что МФО-мошенники?

Единственный и самый надежный способ проверки МФО- удостовериться, что МФО находится в государственном реестре. Если нет, бегите, ведь перед вами мошенники.

Подводя итоги, хочется сказать, что брать займ это так же ответственно, как и получать кредит. Оформление происходит по паспорту (для удостоверения личности). Можно получить микрозайм не только присутствую лично, но и онлайн. Выбирайте внимательно МФО, чтобы не столкнуться в мошенниками.