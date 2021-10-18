Хлопья для овсянки впервые стали стоить дороже 80 рублей за килограмм

09:15 18.10.2021

В России зафиксировано рекордное подорожание овсяных хлопьев в розничной продаже. Как пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, в августе текущего года средние розничные цены на геркулес (очищенные и обработанные зерна овса) составили 80,5 руб за 1 кг. В сентябре овсяные хлопья подорожали еще на 40 копеек.

Отмечается, что планку в 80 рублей за 1 кг цена на хлопья для геркулесовой каши преодолела впервые за всю историю наблюдений ведомства с 2000 года. Так, в августе и сентябре 2021 года цена держалась на уровне 72.ю1 руб за 1 кг, что на 12% ниже, чем в этом году.

Следом за геркулесом, выросли цены и на овсяную кашу, включая хлопья быстрого приготовления.

По мнению экспертов, наблюдаемый рост цен связан с ростом закупочных цен у поставщиков, которые ссылаются на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей, засуху, а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов, где выращивают овес.

В себестоимости овсяных хлопьев основная часть приходится на зерно, а, по данным поставщиков, овес за год подорожал более чем на 30%. Кроме того, выросла стоимость упаковки и ингредиентов, которые входят в состав каш из овсяных хлопьев, — сублимированные ягоды и фрукты, сахар, сухое молоко.