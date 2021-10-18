Хлопья для овсянки впервые стали стоить дороже 80 рублей за килограмм

В России зафиксировано рекордное подорожание овсяных хлопьев в розничной продаже. Как пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, в августе текущего года средние розничные цены на геркулес (очищенные и обработанные зерна овса) составили 80,5 руб за 1 кг. В сентябре овсяные хлопья подорожали еще на 40 копеек.

Отмечается, что планку в 80 рублей за 1 кг цена на хлопья для геркулесовой каши преодолела впервые за всю историю наблюдений ведомства с 2000 года. Так, в августе и сентябре 2021 года цена держалась на уровне 72.ю1 руб за 1 кг, что на 12% ниже, чем в этом году.

Следом за геркулесом, выросли цены и на овсяную кашу, включая хлопья быстрого приготовления. 

По мнению экспертов, наблюдаемый рост цен связан с ростом закупочных цен у поставщиков, которые ссылаются на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей, засуху, а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов, где выращивают овес. 

В себестоимости овсяных хлопьев основная часть приходится на зерно, а, по данным поставщиков, овес за год подорожал более чем на 30%. Кроме того, выросла стоимость упаковки и ингредиентов, которые входят в состав каш из овсяных хлопьев, — сублимированные ягоды и фрукты, сахар, сухое молоко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.10.2021, 12:37
    Гость: Ну дуракам нет дела до Прибалтики... А там стоят танки НАТО

    готовые к вторжению в РФ или просто к угрозе! Да! На своей, на своей на их территории! На той территории на которую ОБЕЩАЛИ (!) не расширять НАТО. Теперь вам понятно какое дело россиянам до Прибалтики?

  2. 18.10.2021, 12:19
    Гость: вадим иванович

    борьба с бедностью по путински спекулянты и жирные коты в шоколаде очень мило страна идёт к успеху при советах им по 10 корячилось аминь

  4. 18.10.2021, 12:16
    Гость: 10.000р/85р=118 кг овсянки! А в вашей стране 118х1,1€=107€!

    Получаем 10.000р=118€! По курсу 1€=83р. Почти ОДИНАКОВО! Просто у вас евро больше в зарплате... Сколько "лишних" евро остаётся к концу месяца?

  5. 18.10.2021, 12:14
    Гость: Вадим

    Как-же так получается, что при наличие новых технологий сельхопроизводства в РФ , сейчас овёс такой дорогой, в отличие от СССР, где овсом кормили, скот, птиц,и разную живность?

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