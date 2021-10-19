Курс доллара на бирже опустился до годового минимума

12:30 19.10.2021

Курс доллара к рублю на Мосбирже опустился ниже 71 руб., об этом говорят данные торговой площадки 19 октября. В ходе торгов курс американской валюты снижался до 70,84 руб., это минимум с июня 2020 г.

В то же время евро незначительно дорожает по отношению к рублю в ходе торгов на Мосбирже, в 11:36 по мск курс евро к рублю вырос на 0,01% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 82,70 руб.

Укрепление позиций рубля по отношению к доллару происходит на фоне роста декабрьских фьючерсов на поставку нефти марок Brent и ноябрьских фьючерсов на поставку WTI. Цена декабрьских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE к 11:32 по Москве составила $84,6 за баррель, что на 0,32% выше цены закрытия предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,08 за баррель, что на 0,78% выше уровня на закрытие рынка 18 октября.