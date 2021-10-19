Курс доллара на бирже опустился до годового минимума
Курс доллара к рублю на Мосбирже опустился ниже 71 руб., об этом говорят данные торговой площадки 19 октября. В ходе торгов курс американской валюты снижался до 70,84 руб., это минимум с июня 2020 г.
В то же время евро незначительно дорожает по отношению к рублю в ходе торгов на Мосбирже, в 11:36 по мск курс евро к рублю вырос на 0,01% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 82,70 руб.
Укрепление позиций рубля по отношению к доллару происходит на фоне роста декабрьских фьючерсов на поставку нефти марок Brent и ноябрьских фьючерсов на поставку WTI. Цена декабрьских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE к 11:32 по Москве составила $84,6 за баррель, что на 0,32% выше цены закрытия предыдущих торгов.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,08 за баррель, что на 0,78% выше уровня на закрытие рынка 18 октября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пока вражеским агентам силуановым и набиулиным нужен бакс, чтобы набивать карманы, даже исчезновение США с карты мира ничего не изменит. Хотя чего это я. Доллар объявят коллекционной редкостью и сделают по 1000 рублей. Пока существуют воры и спекулянты, зеленая бумажка будет продолжать жить своей жизнью. Кстати, бакс то падает, а цены в "магнитах" сегодня снова выросли.
Это минимум ? Рассмешили, учитывая на сколько рубль обесценился раньше по отношению к доллару за предыдущие девальвации рубля.
Доллар рванет. Главное, чтобы к нам заробитчане не испытывали желания ехать на шабашку. Пусть оплачивают счета за газ и ЖКХ за счет заработков в Европе. Чтобы насос по перекачке валюты из Европы в РФ не поломался.
Конечно, хотелось бы, чтобы наоборот. Тогда вся куча долларов, полученная за счет паники на газовой бирже в Европе, в рублях бы выглядела как гора, что несказанно обрадовало бы и Мишутина и все правительство в плане бюджета. Но, так и быть, нехай гора будет поменьше. Как сказал совсем недавно министр Новак, энергокризис в Европе скоро повторится, а там еще одну гору разгребем для бюджета. Кроме того, очень вероятно, что золотовалютные резервы вырастут с 600 млрд долл до 700 млрд, если не больше. Неплохая прибавка за счет паники, согласитесь. Представляете, какой фокус! Лежат трубы на дне Балтики просто так, никто ничего не качает, а уже доходы капают. В смысле не капают, а текут рекой. Украине, бывшей самой передовой советской республике, такое и во сне не может присниться, у них там долгов больше, чем ЗВР. Конечно, все еще продолжают думать, что доллар - это доллар, а не хухры-мухры, так оно и есть, но все же как же так? Ведь экономика России ещё при Обаме разорвана в клочья, а рубль растет по отношению к доллару? Кто-нибудь объяснит, что это за фокус? Неужели опять Хоттабыч?
почему модератор постоянно трет мои комментарии про кизяк и украину?
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Справочно:
Кизя́к — высушенный или переработанный навоз, используемый в качестве топлива (например, для сжигания в печи для обогрева или приготовления пищи).