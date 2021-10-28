Инфляция в России вдвое превысила целевой показатель ЦБ

07:55 28.10.2021

За период с 19 по 25 октября индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 0,28%. Как пишет РБК со ссылкой на обзор Минэкономразвития, с начала месяца инфляция составила 0,91%, а с начала года — 6,28%.

По состоянию на 25 октября в годовом выражении уровень инфляции в России составил 7,97%. Целевой показатель Центробанка равен 4%.

По данным Росстата, цены на продовольственные товары поднялись на 10,58% год к году, а за неделю — на 0,55%.

Среди продуктов наибольший рост цен за год показали овощи: капуста (87,87%), картофель (74,11%), огурцы (60,5%) и томаты (58,8%). За неделю огурцы подорожали на 11,37%, помидоры — 7,16%, а картофель — на 2,3%. При этом цена на капусту за семь дней снизилась на 0,7% Яблоки за год подешевели на 2,45%, за неделю — на 1,1%.

Непродовольственная инфляция за неделю составила 0,17%, год к году — 7,66%. Бензин за год подорожал на 7,1%, за семь дней — на 0,14%. Неделей ранее рост составил 0,33%.

22 октября Центробанк увеличил процентную ставку на 0,75 п.п. (до 7,5%). Вместе с тем регулятор резко повысил прогноз по инфляции на конец года до 7,4–7,9%. Прошлый прогноз, который он публиковал в июле, составлял 5,7–6,2%.