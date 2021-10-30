Депутат Мосгордумы Метлина: надо было думать, как жить после 55 лет

18:52 30.10.2021

Депутат Мосгордумы Наталья Метлина от блока «Моя Москва» выступила против дополнительных выплат государства пенсионерам. На недавнем заседании московского парламента она проголосовала против законопроекта о повышении прожиточного минимума в столице, который предлагали представители КПРФ, сообщает издание itsmycity.ru.

По словам Метлиной, странно говорить о «бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах», когда в Москве есть большой бюджет и много состоятельных людей. Она предложила отказаться от подхода, когда пожилым людям помогает государство, и призвала переложить эту ответственность на детей пенсионеров.

«Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет. Наболел этот бесконечный патернализм», — заявила Метлина.

Она также добавила, что к ней постоянно приходят на прием пенсионеры, которые пострадали от мошенников. По ее словам, у них крадут тысячи, сотни тысяч и даже миллионы рублей, значит, у некоторых пожилых есть накопления. Кроме того, отдельные пенсионеры владеют квартирами в центральных районах столицы, которые стоят от 20 до 30 млн рублей, сказала Метлина.

Депутат от «Единой России» Ольга Мельникова поддержала Метлину и заявила, что по Семейному кодексу дети обязаны поддерживать своих пожилых родителей. По ее мнению, факты о бедности московских пенсионеров оппозиционные депутаты просто «выдергивают из контекста».