Депутат Мосгордумы Метлина: надо было думать, как жить после 55 лет
Депутат Мосгордумы Наталья Метлина от блока «Моя Москва» выступила против дополнительных выплат государства пенсионерам. На недавнем заседании московского парламента она проголосовала против законопроекта о повышении прожиточного минимума в столице, который предлагали представители КПРФ, сообщает издание itsmycity.ru.
По словам Метлиной, странно говорить о «бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах», когда в Москве есть большой бюджет и много состоятельных людей. Она предложила отказаться от подхода, когда пожилым людям помогает государство, и призвала переложить эту ответственность на детей пенсионеров.
«Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет. Наболел этот бесконечный патернализм», — заявила Метлина.
Она также добавила, что к ней постоянно приходят на прием пенсионеры, которые пострадали от мошенников. По ее словам, у них крадут тысячи, сотни тысяч и даже миллионы рублей, значит, у некоторых пожилых есть накопления. Кроме того, отдельные пенсионеры владеют квартирами в центральных районах столицы, которые стоят от 20 до 30 млн рублей, сказала Метлина.
Депутат от «Единой России» Ольга Мельникова поддержала Метлину и заявила, что по Семейному кодексу дети обязаны поддерживать своих пожилых родителей. По ее мнению, факты о бедности московских пенсионеров оппозиционные депутаты просто «выдергивают из контекста».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вернуть старикам их давно было надо!
Повторно "на старость" надрывно копить
И глупо: ведь трюк может вор повторить!
Она предложила отказаться от подхода, когда пожилым людям помогает государство, и призвала переложить эту ответственность на детей пенсионеров.
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а я полностью Согласен.
да, Дети должны родителям... так же как родители должны были детям.. и отрывали от себя последнее, отдаявая детям.
это Нормально.
вот что НЕнормально - это поборы и конфискации Государства.
эта дура что корчит из себя "представителя народа", ведь не говорит что надо Отменить Государственные конфискации которые всю жизнь отнимали у нынешних пенсов все их доходы.
неа - конфискации как всегда и в полном обьеме, а вот пенсию вам кукиш.. надо было раньше думать хе хе..
это собсно и есть Левый Лохотрон:
отнимаем у вас Сегодня, в обмен на "светлое будущее" через 40 лет - может быть, если не поменям "законы"..
и ведь что интересно, Болваны в это верят.
просто мечта махинатора.
Больше чем уверен, никто вообще за неё не голосовал. Проскочила по квотам одномандатников.
Похоже, богоизбранность давно перешла в фазу диагноза для них.
Снобизм мадам Метлиной не удивляет: все эти шоумены, избалованные большими деньгами и дешёвой популярностью, привыкли смотреть на людей как на "пипл" и думают о них соответственно.
Удивляет другое: о чём думают избиратели, которые голосуют за всех этих Метлину, Толстого, Бабаяна, Попова и прочих ревенок?
Люди всерьёз думают, что эти балаганщики, вешающие лапшу на уши, являют собой ум, честь и совесть?
Публике не приходит в голову, что это просто лакеи, выполняющие спущенный сверху заказ?
А если люди не понимают очевидных вещей, то какие тогда претензии к Метлиной? Какую власть избрали, такая вас и имеет.