Что такое контролируемая иностранная компания?

Сфера бизнеса максимально обширна.

 Существует огромное количество компаний в сфере производства продукции или предоставления товаров. В этой статье мы поговорим что такое КИК и какие сроки уведомления о КИК.

Что такое КИК?

Под контролируемой иностранной компанией (КИК) подразумевается иностранная компания, акции которой в том или ином размере регламентируются и принадлежат налоговой определенной страны.

Для РФ характерна следующая формулировка КИК – контролируемая организация, не являющаяся резидентом Российской Федерации, но при этом контролирующее лицо (юридическое или физическое) признается резидентов РФ.

Контроль КИК выглядит следующим образом: oказание или вoзможнoсть oказывать определяющее влияние на решения, принимаемые этoй oргaнизацией в oтнoшении распределения полученнoй oрганизацией прибыли (дoхoда) пoсле налогooблoжения в силу прямого или косвенного участия в такой организации, участия в договоре (соглашении), предметом которого является управление этой организацией, или иных особенностей отношений между лицом и этой организацией и (или) иными лицами.

Уведомление о контролируемой иностранной компании

Существует ряд обязательных правил, которые регулируются законом. Любой налогоплательщик должен уведомить налоговую о КИК, при этом это касается следующей категории организаций и граждан:
• Которые сами являются лицами, контролирующими иностранную компанию;
• Те, кто обязан выплачивать НДФЛ с прибыли КИК;

Когда нужно подавать уведомление о КИК?

Согласно законодательных нормам, уведомление о КИК можно подать не позже двадцатого марта текущего года, который следует за годом, когда доля прибыли контролируемой иностранной компании учитывается у контролирующих лиц. В случае не предоставления уведомления, предоставления с опозданием или с указанием неправильных данных, налогоплательщик может быть оштрафован на сумму в сто тысяч рублей.
 

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