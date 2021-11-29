Криптовалютный майнинг - это

Многие слышали краем уха что-то про криптовалютный рынок. 

Очень много непонятных слов – криптовалюта, биткоин, майнинг, фермы… В этой статье мы простыми словами объясним, что такое криптовалюта и что такое майнинг криптовалюты.

Криптовалюта – это

Криптовалютой называется одна из разновидностей цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной или электронной формы — это просто число, обозначающее количество данных расчётных единиц, которое записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы.

Майнинг – это

Криптовалютный майнинг представляет собой добычу криптовалюты. Так как эмиссия никак не регулируется, поэтому добывать деньги таким образом потенциально может любой человек. Смысл майнинга базируется на перемещении новых совершенных транзакций в блокчейн. Сам блокчейн – это цепочка, состоящая из блоков, в них отражены данные по отдельно взятой операции. Например, некто А перевел из города С. господину Б. 1 биткоин (операция 1), а господин Б. перевел половину этого биткоина человеку В. (операция 2). Каждая из этих операций будет завершена только тогда, когда информация по ним попадет в цепочку блоков блокчейна. Блоки же, в свою очередь, составляют информационный реестр данных. Грубо говоря, это своего рода бухгалтерская книга, в которой находятся записи всех транзакций.

Майнинг ферма - это

С каждым годом, количество транзакций растет, поэтому домашний компьютер не совсем подходит для майнинга, ведь у него просто не хватает нужной мощности. По этой причине, были созданы фермы для майнинга, который содержат в себе множество компьютеров, оснащенных очень крутыми и мощными видеокартами. Именно с такой аппаратурой и работают майнеры – специалисты по майнингу. Простыми словами - фермерский майнинг является инструментом для добычи криптовалюты.
 

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