Новак: Россия обеспечена нефтью на 30 лет, газом - на 50

11:45 29.11.2021

Запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа - на 50 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет", - приводит его слова ТАСС.

Александр Новака выразил уверенность, что, несмотря мировую тенденцию перехода на энергоресурсы, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа.

По словам вице-премьера, основным направлением для роста экспорта останется Азия. Например, экспорт нефти в Китай за последние 10 лет вырос в шесть раз. Увеличивается и экспорт газа, в конце ноября 2021 года его объем достиг 13,4 млрд куб. м с начала года.

Российско-китайский энергетический бизнес-форум был учрежден в июле 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ежегодно в его работе принимают участие представители крупнейших компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из двух стран.