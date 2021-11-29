Новак: Россия обеспечена нефтью на 30 лет, газом - на 50

Запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа - на 50 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет", - приводит его слова ТАСС.

Александр Новака выразил уверенность, что, несмотря мировую тенденцию перехода на энергоресурсы, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа. 

По словам вице-премьера, основным направлением для роста экспорта останется Азия. Например, экспорт нефти в Китай за последние 10 лет вырос в шесть раз. Увеличивается и экспорт газа, в конце ноября 2021 года его объем достиг 13,4 млрд куб. м с начала года.

Российско-китайский энергетический бизнес-форум был учрежден в июле 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ежегодно в его работе принимают участие представители крупнейших компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из двух стран.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.11.2021, 16:16
    Гость: Ray Bloom

    Когда вся эта мразота сплавит весь газ и нефть за границу, а сами свалят в тёплые страны, чем в России отапливаться будем? И почему, собственно говоря,
    мы должны отапливать всю Европу?

  3. 29.11.2021, 16:12
    Гость: ЖЕКА

    Даже евреи признают, грабят Россию 30 лет. И им еще нужно лет 50. Вот такой запас прочности был в СССР

  4. 29.11.2021, 15:56
    Гость: ABCD

    Китайские электромоторы будут закупать с китайскими батареями АКБ.
    А потом ржавый Толик скажет, что это "нано технологии" на которые сотни миллиардов потратили.
    Как принёс Гегемону похвастаться китайский планшет трёхлетней давности, выдавая его за "разработку" роснано.

  5. 29.11.2021, 15:54
    Гость: ABCD

    Когда то в СССР на уроках в школе нам говорили, при современном темпе добычи нефти в СССР хватит на примерно 120 лет.
    Если сейчас говорят о том, что нефти хватит на 30 всего. это может означать только одно, за последние 20 лет правления этой власти добыча нефти была просто хищническая, они выдирают из недр нефть с такой скоростью, что превысили добычу уровня СССР в десятки раз!
    И тут же Гегемон не моргая, глядя в камеру врёт о том, что "СССР сидел на нефтяной игле"!
    Доля нефтедоллара в экономике СССР была всего 4,2% (данные СЭВ на 1985г) то сейчас доля нефтедоллара в "экономике" либералов превысила более 46%!
    И кто прочно сидит на нефтяной игле???

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