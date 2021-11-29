Кредиты без отказов — реально ли взять выгодно?

Микрофинансовые компании — одни из самых популярных финансовых институтов в Украине, где можно оформить потребительский кредит 

Организации известны своими лояльными требованиями по отношению к заемщикам, у которых нейтральная или проблемная кредитная история, а также отсутствует официальное трудоустройство. При этом получить кредит могут украинцы разных социальных категорий: от студентов и временно безработных до пенсионеров. Еще одна причина востребованности сервиса — возможность получить кредит выгодно, используя определенные преимущества, которые предлагают МФО. О том, как брать кредиты с минимальной переплатой или получать за оформление ценные призы — далее.

Следите за акциями


Крупные украинские микрофинансовые организации регулярно проводят акции для своих клиентов. Призовой фонд может измеряться в денежном эквиваленте, персональных промокодах на скидки, а также в ценных призах. В последнем случае это могут быть поездки за границу, розыгрыши современных гаджетов, списание задолженности и многое другое.

Чтобы всегда быть в курсе того, что и когда разыгрывает компания, главная рекомендация — подписаться на страницу выбранной компании в Facebook или Instagram, а также на новостную рассылку. Это позволит первым узнавать о появлении новинок продукта (например, о повышении максимальной суммы на повторные кредиты или увеличении срока кредитования) и быть в курсе последних новостей (старте акций).

Получайте бонусные коды за победу в играх в соцсетях


Компании часто проводят розыгрыши на своих официальных страницах в соцсетях. Например, CreditPlus https://creditplus.ua/ru/ запустила игру под названием «Угадай песню», где пользователю предстоит одному из первых угадать трек на видео. 20 комментаторов, которые указывают правильный ответ, получают крупные скидки до 90%. Также получить скидку можно было, предоставив собственную идею по улучшению акций: от условий выигрыша до идей по призам. За это комментаторы также получили по 90% скидки на повторный кредит.

Подобные игры проходят часто, но длятся недолго, так как здесь важно успеть назвать правильный ответ или подать идею. Чтобы стать одним из первых и получить свой приз, рекомендуется посещать страницу выбранной компании хотя бы раз в день.

Также в честь праздников компании часто публикуют промокоды на скидки, которые могут длиться как несколько часов, так и несколько дней.

Станьте участником программы лояльности


Как правило, такие программы подразумевают поэтапное повышение уровня: например, Silver, Gold и Platinum. В личном кабинете за клиентом закрепляется постоянная скидка, которой можно воспользоваться в любой момент. Чтобы стать участником, необходимо соблюдать график внесения платежей. Чем больше закрытых кредитов — тем выше уровень. Чем выше уровень — тем больше скидка. Таким образом, клиент получает двойную выгоду — его кредитная история улучшается благодаря регулярным платежам и отсутствию просрочек, а уровень в программе лояльности повышается, что делает кредитование максимально выгодным.

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