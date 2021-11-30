Путин заявил об угрозе дальнейшего роста цен на продукты
Разгон инфляции уже стал серьезной проблемой для российских граждан, но риски дальнейшего роста цен на продукты питания сохраняются, заявил во вторник президент Владимир Путин.
Причины инфляции, которая, согласно Росстату, достигла 6-летнего рекорда, а по базовым продовольственным товарам составляет десятки процентов, по мнению президента, лежат за пределами страны, пишет Finanz.ru.
«Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен ускорился», - сказал Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».
Среди них - масштабные вливания средств в экономику, проведенные западными правительствами и центробанками, и кризис на глобальном энергетическом рынке. Из-за роста цен на нефть и газ подскочила стоимость азотных удобрений. «А для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие», - предупредил Путин.
«Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами. И ее решение требует самого пристального внимания», - подчеркнул президент.
Он призвал правительство и власти регионов увеличить производство продуктов питания для внутреннего рынка и обеспечить их доступность для граждан.
Согласно официальной статистике, за неделю, завершившуюся 22 ноября, в России подорожали 22 из 25 товаров, включенных в продуктовую корзину Росстата. С начала месяца и в годовом выражении рост цен зафиксирован на 23 из 25 позиций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот только не надо все на "разгон инфляции" валить. Не для кого не секрет, что многие продукты питания, корма, пищевые добавки мы ввозим из-за рубежа. И платим за это валютой. А ее курс постоянно растет по отношению к рублю. Этот рубль с 2008 года обесценивался уже шесть раз. Как следствие подорожание тех же самых продуктов питания. Кроме того, на рост цен влияют еще и удорожание энергоресурсов (топлива, газа)внутри страны, рост услуг ЖКХ, транспортных услуг и проч.. Играет роль и монополизация рынка продуктов, деятельность проиводителей по снижению объемов производства тех или иных продуктов питания с целью создания их искусственного дефицита и, как следствие, роста цен. Мы это наблюдали на примере того же сахара и гречихи. Так что внешние факторы тут не являются основной причиной подорожания продуктов питания. Причины надо искать внутри страны. И связаны эти причины с деятельностью правительства, ЦБ, крупных сельскохозяйственных холдингов и оптовых продавцов сельхозпродукции. Особенно смешно звучит заявление о том, что во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен ускорился. Причиной тому масштабные вливания средств в экономику, проведенные западными правительствами и центробанками, и кризис на глобальном энергетическом рынке. Казалось бы, мы то к этому какое отношение имеем ? А это прямое подтверждение того, что мы от поставок сырья и продуктов питания из-за рубежа зависим. Вот вам и политика импортозамещения. Сам же расписался в ее провале.
Ничего нового в росте цен нет, это все уже было много раз в РФ начиная с 90х из-за дурацких реформ кремля, поэтому будет ещё одна очередная волна галопирующей инфляции народ научен и знает что нужно делать, покупать вещи про запас и делать запасы продуктов а оставшиеся деревянные срочно менять на баксы или евро кому что больше нравится.
Сколько зерна нужно, чтобы получить литр питьевого спирта?
Вооооо.
Тогда из чего водочное пойло делают в таких количествах и продают по таким ценам?
Это потому, что не главное как страну самим прокормить. Главное как на этом некоторым обогатиться.
Не считает, что в этом во всём его конкретная вина как неумелого и неспособного к управлению ни на внешнем контуре, ни на внутреннем.
Кругом виноваты внешние обстоятельства и враги? А тогда зачем стране такой управляющий, который, не умея управлять, валит всё на других и ещё ни разу не сказал, что это моя вина или, хотя бы, наша, т.е. руководства.
У него самого и у его бизнеса с партнёрами всё только растёт, а у страны всё хуже и хуже.