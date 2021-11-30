Путин заявил об угрозе дальнейшего роста цен на продукты

22:06 30.11.2021

Разгон инфляции уже стал серьезной проблемой для российских граждан, но риски дальнейшего роста цен на продукты питания сохраняются, заявил во вторник президент Владимир Путин.

Причины инфляции, которая, согласно Росстату, достигла 6-летнего рекорда, а по базовым продовольственным товарам составляет десятки процентов, по мнению президента, лежат за пределами страны, пишет Finanz.ru.

«Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен ускорился», - сказал Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».

Среди них - масштабные вливания средств в экономику, проведенные западными правительствами и центробанками, и кризис на глобальном энергетическом рынке. Из-за роста цен на нефть и газ подскочила стоимость азотных удобрений. «А для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие», - предупредил Путин.

«Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами. И ее решение требует самого пристального внимания», - подчеркнул президент.

Он призвал правительство и власти регионов увеличить производство продуктов питания для внутреннего рынка и обеспечить их доступность для граждан.

Согласно официальной статистике, за неделю, завершившуюся 22 ноября, в России подорожали 22 из 25 товаров, включенных в продуктовую корзину Росстата. С начала месяца и в годовом выражении рост цен зафиксирован на 23 из 25 позиций.

