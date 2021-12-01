Компания Сергея Виленского «РесурсТранс» тестирует новую разработку

19:01 1.12.2021

РесурсТранс Сергея Виленского тестирует электронный путевой лист, который призван упростить деятельность водителей

Цифровизация автотранспорта: «РесурсТранс» тестирует новую разработку

Теперь путевой лист для водителей пассажирских и грузовых маршрутов может стать электронным. Компания Сергея Виленского приняла участие в тестировании системы, которая призвана существенно упростить деятельность водителей автотранспорта.

В прошлом году Министерство транспорта РФ провело эксперимент по цифровизации в сфере автотранспортных перевозок. Пилотный проект затронул перевод в электронный вид таких документов, как путевой лист и транспортная накладная.

По мнению специалистов федерального ведомства, внедрение цифровых документов в перспективе позволит достичь ряда следующих преимуществ:

обеспечение прозрачности рынка грузоперевозок;

упрощенное взаимодействие между перевозчиками и госорганами;

снижение финансовых издержек, перевод документов на электронные носители;

автоматизация и удобство для проверки контрольно-надзорных органов.

Реализация пилотного проекта проводилась на базе прототипа государственной электронной системы. Перевозчики загружали на площадку необходимые данные, которые отправлялись грузополучателям. После подписания информация направлялась в единую систему.

В ходе эксперимента организаторы инициативы отработали разные сценарии перевозок: «грузоотправитель — грузополучатель», рейс с заменой водителя, а также поездки с изменением точки выгрузки.

На шаг впереди

В ООО «РесурсТранс» задумывались о создании цифровой учетной системы еще до участия в эксперименте Минтранса. Так, в 2020 году в компании Виленского началась разработка приложения для смартфонов «Электронный путевой лист» (ЭПЛ). Позже, с учетом полученного опыта по тестированию государственной учетной системы, собственное приложение было доработано. И уже весной этого года компания опробовала разработку в своем калининградском филиале.

Обкатка проводилась в несколько ступеней. Первым делом компания организовала для своих сотрудников обучение. После этого работники установили приложение и авторизировались в нем.

Принцип работы прост. Компания получает заявку на перевозку в собственную систему «Авто-Контроль» — это прозрачная система для заказчика, которая позволяет подавать заявки в электронном виде и анализировать данные по перевозкам. После поступления заявки оператор создает путевой лист в приложении ЭПЛ. Водитель получает уведомление о новом документе в приложении, после чего проходит осмотр у медицинского специалиста и контролера. После успешного прохождения он может приступать к выполнению заказа.

Каждое свое действие водитель фиксирует через приложение. К таковым относятся: начало поездки, прибытие, завершение заказа, сдача путевого листа. На случай остановки по непредвиденным причинам, заправки или обеденного перерыва также предусмотрены отдельные кнопки.

Приложение синхронизировано с сервисом «Мобильный технический осмотр», с помощью которого контролер проверяет техническое состояние автотранспорта до начала рейса и по его окончании.

По завершении перевозки заказчик проверяет данные в приложении водителя и подписывает их на экране смартфона. Затем диспетчер формирует итоговый чек и документ о выполнении заявки в системе «Авто-Контроль».

Информационная справка. Биография предпринимателя Виленского

Сергей Анатольевич Виленский — российский предприниматель, основатель холдинга «Ресурс Групп». Родился 6 июня 1975 года в Бердичеве Житомирской области (Украинская ССР).

Получил высшее образование в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Окончил с красным дипломом факультет «Бизнеса и делового администрирования».

В 1996—2007 г. работал в составе «КорпусГрупп», сферой деятельности которой было оказание услуг в сфере общественного питания. За 11 лет работы компания трансформировалась из небольшого предприятия в бизнес федерального масштаба с представительствами в российских регионах.

В 2008 году Сергей Виленский основал собственную компанию в сфере транспортного аутсорсинга. Фирма вошла в холдинг «Ресурс Групп». Помимо нее в состав группы компаний также входят еще несколько организаций, в том числе «РТ Лайн», «РТ Лизинг», «СиМ Автосервис» и «ИПОПАТ».

В 2015-м бизнесмен покинул должность генерального директора «Ресурс Групп» и стал управляющим партнером холдинга.

Сергей Анатольевич женат, воспитывает троих детей.