Вклады СССР: дырку вам от бублика, а не компенсацию

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об очередном продлении приостановки выплаты в полном объеме компенсации сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года

На сей раз до 1 января 2025 года. Приостановка выплаты компенсаций продлевается ежегодно с 2003-го.

Напомним, что еще в 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка, а также во вклады по договорам личного страхования и государственные ценные бумаги. Выплата должна осуществляться переводом вкладов в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

С учетом стоимости долгового рубля, которая изменяется в зависимости от стоимости «необходимого социального набора», для погашения всех долгов перед гражданами в полном объеме понадобилось бы 49,7 трлн рублей в 2022 году и 53,9 трлн руб. в 2024-м.

Приостановку выплаты компенсаций власти объясняют тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие применение долгового рубля и точный перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ. Впрочем, не скрывают и более очевидной причины заморозки — отсутствие финансовых источников для полной компенсации советских вкладов.

Сумма действительно внушительная. Например, объем Фонда национального благосостояния на 1 ноября 2021 года составил 13,945 трлн руб. или 12,1% ВВП. Объем всех международных резервов России на 19 ноября составлял 626 долларов США или 46,8 триллионов рублей. Впрочем, как подсчитывали эксперты, с приемлемой для бюджета с его нынешними параметрами, вклады можно было бы выплатить за 18 лет.

Вопрос возврата сгоревших в 1991 году вкладов настолько перезрел, что, кажется, всерьез на эту компенсацию никто и не надеется. В прошедшие годы символически гражданам уже компенсировали эти вклады, и даже сегодня можно получить выплату, но с совсем небольшим повышающим коэффициентом, который зависит от возраста вкладчика и времени закрытия вклада. Но понятно, что тысяча советских рублей и две-три тысяч российских — это суммы не соизмеримые.

Казалось бы, за столько лет нужно или принять какое-то решение, или просто закрыть тему, признав, что теми символическими выплатами все и ограничится. Тем не менее, правительство не отказывается от своих обязательств по полному возврату вкладов, а к обсуждению темы периодически возвращаются на высшем уровне.

Так, в 2016 году глава Сбера Герман Греф заявил, что банк и сам пострадал в 1991 году, поэтому хотя компенсации вкладчикам можно было бы выплатить акциями Сбербанка, плательщиком должно являться государство, а не само финучреждение. Зато саму идею выплатить компенсации акциями Греф назвал «великолепной».

Однако, как считает депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, всерьез возвращаться к компенсации вкладов правительство не планирует. Просто постоянное откладывание этого вопроса позволяет избегать выполнения закона 1995 года, при этом не отменяя его формально.

— Власть будет оттягивать решение о компенсациях до тех пор, пока этот вопрос не забудется окончательно. Отмена закона 1995 года, во-первых, обличит власть. Во-вторых, это в принципе невозможно, потому что у нас 55-я статья Конституции запрещает принимать законы, которые умаляют и ухудшают положение граждан. А отмена закона о компенсациях однозначно его ухудшит.

Власть это прекрасно понимает, поэтому чтобы не тратиться из бюджета и расходовать средства на более «эффективные» задачи, например, на помощь крупным предпринимателям, они прибегают к такому хитрому ходу, чтобы дезавуировать эту законодательную норму. У нас есть огромное количество социальных гарантий, которые декларируются теми или иными законами, но только на бумаге. Потому что никто не собирается выделять на них финансирование.

На самом деле, задача по возвращению вкладов непростая, но выполнимая. Но чиновники «оптимизируют» расходы, это прописано, в том числе и в соглашениях с регионами об оздоровлении экономики. Задача правительства в рамках существования на мировых рынках в том, чтобы направить как можно больше средств в иностранные банки, что поддерживает экономики других стран.

Как считает политолог Павел Салин, несмотря на давность вопроса, отказ от компенсаций может ударить по рейтингу власти, который и без того не слишком высок, поэтому, хотя возвращать вклады никто не собирается, это решение так и будут оттягивать.

— Такой подход «отрубания хвоста по частям» характерен для российского политического режима вообще и для Владимира Путина в частности. Эти два подхода друг друга дополняют и входят в резонанс. Такую меру постоянно предлагают те, кто отвечает за социально-экономические параметры, и Владимир Путин, который выступает за то, чтобы сложные социально-экономические решения переносить и принимать по частям, а не рубить с плеча, их поддерживает.

Консенсус в отношении советских вкладов с 90-х годов не ставится под сомнение, хотя в отличие от того периода, последние 20 лет в бюджете есть средства для того, чтобы изменить подход к этой проблеме. Естественно, не чтобы компенсировать все сразу, но чтобы начать частично серьезные выплаты. Но подход любого социально-экономического блока правительства заключается в фактическом отказе от компенсаций, который оттягивается по времени.

— Но почему бы не закрыть окончательно этот вопрос и признать, что полностью компенсировать вклады никто не будет?

— Потому что это повлечет за собой ненужные социально-политические риски. За 20 с лишним лет нахождения Владимира Путина у власти без вычленения «медведевской паузы», в России дважды принимались серьезные непопулярные социальные решения. Это монетизация льгот в 2004 году и увеличение пенсионного возраста в 2018-м. Оба раза это серьезно било по рейтингам власти, которые до этого были высокими.

В 2004 году власть была вынуждена отыграть назад, и проблему решили за счет массивного вливания «нефтяных» денег. Тогда изменилась социально-экономическая ситуация, у всех стали расти доходы, и люди про эту инициативу забыли. Потому падение рейтинга удалось повернуть вспять. Но пенсионная реформа в 2018 году стала критической точкой, которая обрушила крымские рекорды рейтинга власти. Сейчас они находятся на исторически низком уровне, и хотя дело не только в повышении пенсионного возраста, это решение стало точкой бифуркации.

Объявление об отказе от выплаты советских вкладов — это, конечно, не такой удар по населению, как в отношении пенсионного возраста, но это риск, который может существенно усугубить недовольство населения, и так озабоченного инфляцией и падением доходов. Если можно что-то отложить, власть это сделает.

— А почему вопрос компенсации вкладов не используют для поднятий рейтинга власти, ведь были же выплаты в связи с пандемией?

— Эта тема может быть использована, так как советские вклады актуальны не только для совсем пожилых людей, но и для людей среднего возраста. Чисто символически их уже компенсировали — у нас было две волны выплат, либо 1 к 1, либо с учетом небольших коэффициентов. В итоге за несколько тысяч советских рублей, на которые можно было купить машину, люди получили несколько тысяч рублей уже российских.

Символически вопрос возвращения вкладов может быть использован некоторыми игроками для привлечения людей на свою сторону. Но это повлекло бы серьезные издержки для власти, а она, судя по ее действиям последних полутора-двух лет, намерена управлять кнутом, за редким исключением пряников в виде выплат пенсионерам или семьям с детьми. Проблема советских вкладов сейчас не актуальна для власти потому, что этот «пряник» не слишком очевиден. Если уж она предпочтет сделать что-то для населения в рамках досрочной избирательной кампании, она пойдет по пути последних двух лет, нацеливаясь на пенсионеров или семьи с детьми, но никак не на держателей советских вкладов.