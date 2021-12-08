Японцы приобретут 75% в лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке
Компания Iida Group Holdings из Японии получила разрешение российских властей на приобретение 75% в лесопромышленном холдинге RFP Group, подконтрольном Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и их партнерам. Сделку планируется закрыть в середине января 2022 года.
Общая оценка сделки, включая приобретение акций, участие в допэмиссии и инвестиции в компанию, составит около $525 млн, пишет РБК со ссылкой на сообщение японской компании.
Iida Group приобретает акции в ходе допэмиссии, она размывает доли существующих акционеров. До сделки Milhouse Абрамовича принадлежало 31%, Invest AG Абрамова и Александра Фролова — 27%, Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, создан РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией) — 42%. Их совокупная доля сокращается до 25%.
Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям обязала японского инвестора инвестировать в компанию $150 млн в течение пяти лет (до конца 2026 года) в развитие лесопереработки на Дальнем Востоке. РКИФ, Iida и другие акционеры инвестируют свыше 10 млрд руб. (около $150 млн) в RFP Group для расширения деревообрабатывающих мощностей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
разучились рубить.
Это сделано уже давно.
Похоже что Украина это просто ширма для дураков)
просто для отвода глаз)
успокойтесь это не ваше, никогда не было ваше и уже ,по видимому, вашим не станет... никогда!
После японцев останется ПУСТЫНЯ, т.к. ещё в советские времена была информация, что они зачищают ВСЕ, до последней травинки!
Ну, Абрамовичам плевать, их родина в другом месте. Главным образом, это счёта в банках и другие активы, за счёт распродажи народного достояния.