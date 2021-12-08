Японцы приобретут 75% в лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке

16:47 8.12.2021

Компания Iida Group Holdings из Японии получила разрешение российских властей на приобретение 75% в лесопромышленном холдинге RFP Group, подконтрольном Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и их партнерам. Сделку планируется закрыть в середине января 2022 года.

Общая оценка сделки, включая приобретение акций, участие в допэмиссии и инвестиции в компанию, составит около $525 млн, пишет РБК со ссылкой на сообщение японской компании.

Iida Group приобретает акции в ходе допэмиссии, она размывает доли существующих акционеров. До сделки Milhouse Абрамовича принадлежало 31%, Invest AG Абрамова и Александра Фролова — 27%, Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, создан РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией) — 42%. Их совокупная доля сокращается до 25%.

Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям обязала японского инвестора инвестировать в компанию $150 млн в течение пяти лет (до конца 2026 года) в развитие лесопереработки на Дальнем Востоке. РКИФ, Iida и другие акционеры инвестируют свыше 10 млрд руб. (около $150 млн) в RFP Group для расширения деревообрабатывающих мощностей.