Минсельхоз спрогнозировал рост цен на хлеб и подсолнечное масло

Минсельхоз РФ спрогнозировал рост цен на ряд товаров, в частности на пшеничную муку, хлеб и подсолнечное масло, пишет газета "Известия".

Так, ведомство предполагает, что пшеничная мука к февралю 2022 года в рознице подорожает на 3,7% (до 47 руб/кг), хлеб - на 2,1% (43 руб за 700г), подсолнечное масло - на 2,2% (до 137,4 руб/кг).

В ведомстве отмечают, что цены производителей на муку и хлеб почти стабилизировались, однако общий уровень стоимости остается высоким из-за рост затрат производителей. Так, затраты изготовителей на оплату коммунальных услуг, транспортировку и упаковку продолжают расти, что негативно скажется на стоимости товаров.

Ранее сообщалось, что производители хлеба предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию на 7-12%. В Минсельхозе заявили, что предпосылок для существенного роста цен на хлебобулочные изделия нет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2021, 13:48
    Гость: они прогнозируют за большие деньги

    Такие прогнозы при спекулятивном российском рынке любой дурак сможет дать.

  3. 24.12.2021, 13:00
    Гость: Сергей Дмитриевич

    Какая хорошая работа-прогнозировать!И зарплата достойная, жизнь удалась!Не зря вчера ПУ запугивал-не хотите как есть, будет как в Турции, а сегодня обрадовали-подарок дорогим расеянам к НГ.

  4. 24.12.2021, 12:50
    Гость: весь вопрос

    в повальной жадности спекулянтов всех мастей,пока товар дойдет до прилавка магазина на нем накрутят не одну сотню процентов.

  5. 24.12.2021, 12:29
    Гость: Русский

    А что нам еще ждать он минсельхоза, которым командует хлопчик не имеющий представления о сельском хозяйстве как и предыдущие 5 министров? Хлеб уже 4 раза дорожал в этом году. И масло давно уже за 150 перевалило. За что они деньги получают в своем министерстве?

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