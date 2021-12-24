Минсельхоз спрогнозировал рост цен на хлеб и подсолнечное масло

10:15 24.12.2021

Минсельхоз РФ спрогнозировал рост цен на ряд товаров, в частности на пшеничную муку, хлеб и подсолнечное масло, пишет газета "Известия".

Так, ведомство предполагает, что пшеничная мука к февралю 2022 года в рознице подорожает на 3,7% (до 47 руб/кг), хлеб - на 2,1% (43 руб за 700г), подсолнечное масло - на 2,2% (до 137,4 руб/кг).

В ведомстве отмечают, что цены производителей на муку и хлеб почти стабилизировались, однако общий уровень стоимости остается высоким из-за рост затрат производителей. Так, затраты изготовителей на оплату коммунальных услуг, транспортировку и упаковку продолжают расти, что негативно скажется на стоимости товаров.

Ранее сообщалось, что производители хлеба предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию на 7-12%. В Минсельхозе заявили, что предпосылок для существенного роста цен на хлебобулочные изделия нет.