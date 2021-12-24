Минсельхоз спрогнозировал рост цен на хлеб и подсолнечное масло
Минсельхоз РФ спрогнозировал рост цен на ряд товаров, в частности на пшеничную муку, хлеб и подсолнечное масло, пишет газета "Известия".
Так, ведомство предполагает, что пшеничная мука к февралю 2022 года в рознице подорожает на 3,7% (до 47 руб/кг), хлеб - на 2,1% (43 руб за 700г), подсолнечное масло - на 2,2% (до 137,4 руб/кг).
В ведомстве отмечают, что цены производителей на муку и хлеб почти стабилизировались, однако общий уровень стоимости остается высоким из-за рост затрат производителей. Так, затраты изготовителей на оплату коммунальных услуг, транспортировку и упаковку продолжают расти, что негативно скажется на стоимости товаров.
Ранее сообщалось, что производители хлеба предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию на 7-12%. В Минсельхозе заявили, что предпосылок для существенного роста цен на хлебобулочные изделия нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такие прогнозы при спекулятивном российском рынке любой дурак сможет дать.
именно за указанное и получают.
Получают, а не зарабатывают.
Какая хорошая работа-прогнозировать!И зарплата достойная, жизнь удалась!Не зря вчера ПУ запугивал-не хотите как есть, будет как в Турции, а сегодня обрадовали-подарок дорогим расеянам к НГ.
в повальной жадности спекулянтов всех мастей,пока товар дойдет до прилавка магазина на нем накрутят не одну сотню процентов.
А что нам еще ждать он минсельхоза, которым командует хлопчик не имеющий представления о сельском хозяйстве как и предыдущие 5 министров? Хлеб уже 4 раза дорожал в этом году. И масло давно уже за 150 перевалило. За что они деньги получают в своем министерстве?