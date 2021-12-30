«Газпром» десятый день не бронирует мощности «Ямала — Европы»

Газпром

"Газпром" вновь не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу во время регулярной сессии аукциона, пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

Этот маршрут — один из основных для "Газпрома" путей поставок газа в Европу, однако предложение уже десятый день остается невостребованным.

Компания не бронирует польский участок ни на регулярной сессии во время аукциона "на сутки вперед", ни на дополнительной, которая проводится непосредственно перед началом газовых суток.

"Газпром" ранее не стал бронировать мощности этого трубопровода на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования. При этом в первой половине месяца компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона, с 17 декабря начала снижать эти объемы, а с 21 декабря магистраль перешла на реверсный режим из Германии в Польшу.

Компания сообщала, что поставляет газ по "Ямалу — Европе" согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов 25 декабря говорил, что холдинг, как и раньше, готов закачивать дополнительные объемы топлива в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота. "Газпром", по его словам, не использует этот маршрут, так как некоторые клиенты, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 30.12.2021, 02:25
    Гость: Масс.

    Америка предупреждала ЕС ,что России верить нельзя в газовом вопросе не прислушались теперь пусть на своей шкуре почувствуют и поймут.

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