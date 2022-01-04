Лукашенко предложил белорусским строителям трудоустраиваться в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с заместителем премьер-министра Анатолием Сиваком и министром архитектуры и строительства Русланом Пархимовиичем выразил мнение, что белорусские строители могли бы активнее трудоустраиваться в России.
"Мы часто разговариваем, встречаемся с президентом России Владимиром Путиным. И он говорит, что есть проблемы с рабочими там", - приводит слова Лукашенко "Интерфакс".
Глава государства отметил, что в России не хватает квалифицированных кадров в этой сфере, и белорусская сторона могла бы предложить свои услуги. "Или вы стесняетесь туда поехать, или там действительно есть какие-то проблемы. Вы скажите, мы с президентом России обсудим эти вопросы и, думаю, сдвинем с мертвой точки. Но, наверное, есть проблемы и с нашей стороны", - добавил Лукашенко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если российский президент своим строителям не предлагает работу на стройках,то союзный батька готов.
Да они ведутся себя как хотят, типа мы как русские только ещ
- Я предложил, но мне не ответили.