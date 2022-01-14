Что такое прямые номера и зачем они нужны

12:12 14.01.2022

Любой бизнес необходимо с самого начала выстраивать правильно.

В том числе, чрезвычайно важно на первых порах правильно наладить коммуникацию между фирмой и клиентом. Существует много способов организации связи, но самый простой и эффективный – приобретение прямого городского номера для мобильного телефона. В этой статье мы поговорим про прямые номера WHYFLY и зачем они нужны.

Отличается федеральный номер от обычного кодовой комбинацией цифр – 495 или 499. Код такого типа на протяжении многих лет принадлежал московским стационарным телефонам. Таким образом, у людей (клиентов) возникают ассоциации, что звонит серьезная организация с собственным офисом в Москве.

Кому актуально приобретать прямой номер?

Многие организации задумываются о покупке прямого московского номера. Это могут быть не только крупные компании, но и начинающие стартапы игроки бизнеса, такие как, интернет-магазины и ИП. Но неизменным остается одно: на практике, компании, сменившие федеральный номер телефона на городской, замечают рост клиентских звонков. Дело за малым: воспользоваться ситуаций и монетизировать трафик клиентов в реальные деньги. Но этим занимается отдел продаж

Преимущества использование прямого номера с кодами 495/499

Существует ряд преимуществ, пройти мимо которых просто невозможно. Ознакомиться более детально можно на сайте topnomer.ru

1. Человек, на имя которого зарегистрирован номер мобильного телефона может находиться в любой точке мира, а клиенты будут воспринимать номер как стационарный телефон в московском офисе;

2. Городской номер можно использовать как рекламный для проведения кратковременных маркетинговых акций, горячей линии или временного колл-центра. Такой номер идеально подходит для размещения на рекламных баннерах и растяжках;

3. Доступны красивые прямые номера для сотового телефона — комбинации цифр, которые автоматически откладываются в сознании потребителей, например номера с нулями или с определенных количеством одинаковых цифр.

4. Подключение прямого мобильного номера осуществить гораздо проще, чем стационарного. В случае, если необходимо офису переехать, нет необходимости прокладывать новую линию.

5. Вы можете быть всегда на связи, даже когда не находитесь в офисе, например, при выезде в командировку или отпуск.

6. Оптимизированные расходы на связь — операторы устанавливают выгодные тарифы для исходящих звонков по Москве, области и всей России.

7. С прямым сотовым номером вы получаете все преимущества мобильной связи: отправка сообщений, настройка «черных списков», мобильный интернет, статистика по звонкам и разговорам.

