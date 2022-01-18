Может ли безработный получит микрозайм?

Потеря работы сулит человеку определенные сложности.

 Особенно, если в момент потери работы срочно нужны были денежные средства на непредвиденную ситуацию. Однако, не отчаивайтесь, ведь выход есть – займ безработным от МФО. В этой статье мы подробнее поговорим про условия такого микрозайма.

Отношение микрофинансовой организации к заемщку

Не секрет, что люди, работающие по ТК РФ, с большей вероятностью смогут оформить микрозайм или кредит. Однако, шанс на одобрение займа безработному все-таки есть, ведь такой категории клиентов не поступает отказ сразу. В этом случае, МФО рассматривает заявление дольше, а факт потери или отсутствия работы не является основной категорией для неодобрения микрозайма. Однако, если заемщик не имеет постоянного источника дохода, это является проблемой, ведь возникает логический вопрос: «Каким образом заемщик будет возвращать долг?». Поэтому, если в заявке на получение микрозайма указать, что вы не имеете источника дохода, денежные средства вы получить не сможете.

Несмотря на это, в заявке можно указать наличие дохода с неофициальной работы – данные о работодателе и сферу деятельности. Это может быть доход от подработки, пенсия. Насчет пенсионного возраста: пенсионерам гораздо проще получить микрозайм.

Таким образом, получить микрозайм может даже человек, не работающий на официальной работе. При этом, от человека-заемщика не требуется подтверждение – информация учитывается со слов заемщика.

Требования к заемщику

Существует ряд требований, без которых, к сожалению, МФО не сможет выдать денежные средства:
1. У заемщика должен быть в наличии действующий паспорт. Как показывает практика, все больше и больше микрофинансовых организаций требуют загрузить фото паспорта;
2. Возраст гражданина должен быть больше восемнадцати лет и прописка;
3. Банковская карта. Для того, чтобы оформить микрозайм, не нужна особая карточка – подойдет любая банковская карта любого банка РФ.
 

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