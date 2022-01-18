Российские акции рухнули на рекордную величину с марта 2020 года

22:37 18.01.2022

По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи, включающий акции 43 крупнейших российских компаний, рухнул на 6,5% - максимальную величину с марта 2020 года, а РТС, отражающий долларовую капитализацию бумаг, просел на 7,29%, пишет Finanz.ru.

За последние 10 лет лишь трижды рынок видел обвалы сильнее - в начале пандемии в 2020 году, на фоне введения санкций в апреле 2018-го и после присоединения Крыма в марте 2014-го.

Практически безоткатное падение, которое началось 13 января после безрезультатных переговоров Россия-НАТО и серии заявлений от российского МИДа и Кремля отрезало 12,1% от капитализации индекса МосБиржи, опустив его до минимума с февраля-2020 - 3228,9 пункта. И если рынок завершит январь на этой отметке, он станет худшим месяцем для российских акций с 2009 года.

По итогам торгов во вторник топ-5 крупнейших российских компаний подешевели суммарно на 2,3 триллиона рублей, следует из биржевых данных.

Акции Сбербанка падали более чем на 10% и обновили минимумы с лета-2020 - 228,09 рубля за бумагу. Капитализация банка сократилась на 541 млрд рублей за день и 1,134 триллиона - с начала года.

Акции «Газпрома» обвалились на 8,5%, а его рыночная стоимость сократилась на 675 млрд рублей за день торгов. С начала газовая монополия стала дешевле на 12,5%, или 903 млрд рублей.

Акции «Роснефти» в моменте падали более чем на 12%, а на вечерней сессии сократили обвал до 7,8%. Компания потеряла 695 млрд рублей капитализации за день и 737 млрд - с начала года. «Норникель» упал на 5%, или 174 млрд рублей в пересчете на рыночную стоимость. «Лукойл» потерял 248 млрд рублей капитализации, падая в моменте на 6,4%.

В плюсе по итогам дня оказались лишь две акции - «Транснефть» (+0,68%) и ВСМПО «Ависма» (+3,68%).

По мнению экспертов, рынок охвачен паникой, вызванной рисками начала военных действий на Украине. Свежую порцию масла в огонь подлили новости об эвакуации десятков российских дипломатов из Киева и Львова, опровергать которые МИД РФ не стал, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.